Israel dice que desarrolló un anticuerpo que neutraliza el coronavirus

El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, ha anunciado que ha desarrollado un anticuerpo para el coronavirus, que está preparando el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial.



(Lea: Colombia registró la cifra diaria más alta de contagios por covid-19)

En un comunicado conjunto con Defensa, el centro de investigación asegura que el

anticuerpo desarrollado ataca al virus en los enfermos y lo neutraliza. "De acuerdo a los investigadores del Instituto, encabezados por el profesor Shmuel Shapiro, la fase de desarrollo del anticuerpo ha finalizado", asegura la nota.



(Lea: Gobierno confirma que la cuarentena no terminará el 11 de mayo)



El ministro de Defensa israelí, Naftali Benet, visitó el laboratorio del instituto en Ness Ziona, al sur de Tel Aviv, donde le mostraron el anticuerpo, "que ataca al virus de forma monoclonal", y calificó este hallazgo de "logro asombroso".



"Estoy orgulloso del personal del Instituto de Biotecnología por este gran avance. Su creatividad y la mente judía llevaron a este logro asombroso. Todo el estamento de seguridad continuará operando al frente (de la lucha contra) el coronavirus", expresa el ministro en el comunicado.



Este no precisa si se han hecho ensayos en humanos del anticuerpo. Altos cargos de seguridad declararon a la emisora estatal Kan que el descubrimiento es el primero de este tipo a nivel mundial.



Según el digital Times of Israel en el mundo hay unos cien equipos de investigación buscando una vacuna para el virus SARS-CoV-2 que ha provocado una pandemia que ha paralizado al mundo, de los cuales una docena están en los primeros estadios de ensayos en humanos.



Los expertos advirtieron en marzo que, de desarrollarse una vacuna, esta tardaría en estar disponible al menos 18 meses, aunque algunos cálculos son aún más pesimistas. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica se dedica, entre otras cuestiones, a investigar sobre armas químicas y buscar antídotos para ellas.



En marzo, el diario Haaretz publicó que este centro había logrado serios avances en su búsqueda de una vacuna, pero Defensa emitió un desmentido y aseguró que se informaría cuando así fuese.



Desde que se detectó en China a principios de año, el coronavirus se ha expandido por todo el planeta, ha matado a cerca de 250.000 personas, contagiado al menos a tres millones y medio, y ha confinado a sus casas a buena parte de la humanidad y paralizado la economía mundial.



EFE