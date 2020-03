Bolsas del mundo rebotan después de su peor día en más de 30 años

Las principales bolsas del mundo opera sus sesiones de este viernes en clara alza, tras la debacle registrada la víspera debido a los miedos generados por la pandemia del nuevo coronavirus.



A las 10:30 de la mañana hora de Colombia, Wall Street rebota tras registrar en la víspera su peor jornada desde 1987 y el Dow Jones, su principal indicador, sube 2,43% ante las expectativas de que los legisladores y el Gobierno de EE. UU. aprueben un paquete de medidas económicas para paliar el impacto del coronavirus. Al comenzar la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones llegó a dispararse un 6 % pero después se moderó rápidamente.



El selectivo S&P 500 asciende un 2,41% tras haber obligado previamente a interrumpir las operaciones de futuros al tocar precisamente un techo del 5 %, que activa un mecanismo de protección en el parqué. El índice compuesto Nasdaq avanza un 2,25%.



En Europa, la bolsa de París -que sufrió el jueves la peor caída de su historia- opera con un alza de 3,42%, mientras Londres gana 2,11%, Fráncfort 1,96%.



En América Latina, la bolsa de Argentina gana 1,81%, Sao Paulo crece 3,29%, la de Chile 0,12% y la de México sube 3,40%.



A diferencia de las plazas europeas, el índice Nikkei de referencia en la Bolsa de Tokio cerró este viernes con una caída de más del 6%. El Nikkei ha caído un 26% desde principios de año. Las pérdidas del Nikkei llegaron brevemente el viernes por la mañana al 10%, algo inédito desde la catástrofe nuclear de Fukushima en marzo de 2011. Las

bolsas chinas también cedieron (Shanghai -1,23%, Shenzhen -1,08%, Hong Kong -1,14%), aunque menos que Tokio.



HECATOMBE



Desde el comienzo de la epidemia del nuevo coronavirus se contabilizan más de 133.970 casos de contagio y al menos 4.958 muertos en 120 países o territorios, según el balance de este viernes establecido por la AFP sobre la base de fuentes oficiales.



De París a Wall Street, o de Londres a Sao Paulo, la hecatombe de los mercados fue vertiginosa el jueves. Algunas bolsas vivieron su peor sesión desde 1987, cuando el Dow Jones perdió el 19 de octubre de ese año un 22,6%, debido al anuncio de un gran déficit comercial estadounidense y una subida de los tipos de interés del banco central alemán.



Esta vez, el jueves los inversores reaccionaron con pánico a la decisión del presidente Donald Trump de suspender la entrada a Estados Unidos a los europeos del espacio Schengen, durante 30 días. "La tormenta en los mercados ha superado un nuevo límite" tras los anuncios de Trump, escribe este viernes Rodrigo Catril, de la National Australia Bank.



El Banco central europeo (BCE) desveló el jueves un paquete de medidas para limitar el impacto económico de la crisis sanitaria en la zona euro, pero no redujo sus ya históricamente bajos tipos de interés, lo que sí había hecho por sorpresa la Reserva federal de Estados Unidos Fed. La Fed volvió a actuar esta semana al proseguir su compra de deuda mediante bonos del Tesoro, y prometió inyectar miles de millones de dinero fresco, pero ello no impidió que el jueves el Dow Jones se hundiera casi un 10%. -



"El tema es saber si los inversores mantendrán sus posiciones compradoras durante el fin de semana" subrayó Vincent Boy, analista de mercado en IG France. Los operadores "temen más restricciones a nivel mundial, mientras ninguna estadística permite aún evaluar el impacto de la epidemia sobre la actividad económica en Europa o en Estados Unidos".