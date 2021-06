¿Qué tan bueno es que el mundo esté empezando a quitarse el tapabocas?

En estos momentos la conocida como inmunidad de rebaño en distintas zonas del mundo sigue siendo un objetivo que si bien se acerca cada vez más, todavía no se ha alcanzado. No obstante, eso no ha impedido que en varias partes del planeta, aunque no se ha superado la pandemia del coronavirus, ya se estén empezando a quitar el tapabocas.



La semana pasada fue especialmente activa en ese sentido, pues varios países europeos tomaron la determinación de eliminar la obligatoriedad de usar la mascarilla en espacios abiertos, el cual ha sido uno de los principales elementos de bioseguridad desde el inicio de la pandemia.



Uno de esos casos fue el de Francia, que desde el jueves pasado ya no exige el tapabocas en la calle, aunque sí seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados y en aglomeraciones como las de los estadios.



Otro ejemplo lo protagoniza Austria, país que inició la semana pasada con esa misma medida, pero en el caso de esta nación con menores restricciones, pues se elimina la obligación de llevar una mascarilla cuando no se está sentado en bares o restaurantes, incluso en espacios cerrados.

Sumado a ellos, España anunció la semana pasada que desde el próximo 26 de junio tampoco será obligatorio utilizar tapabocas en espacios al aire libre.



Cabe resaltar a su vez que otros países como Alemania o Reino Unido mantienen estas restricciones.



Por otro lado, varias regiones de Estados Unidos también están ya transitando ese camino y cerca de hacerlo. Por ejemplo, California, desde el pasado 15 de junio, eliminó la necesidad de llevar tapabocas, e incluso permitirá que las personas no lo utilicen en sus puestos de trabajo si ya están vacunados completamente.



Michigan también implementará estas nuevas medidas desde mañana al igual que distintos estados del país, mientras que otros, como Nueva York, de momento no revocan esos protocolos sanitarios.



Cabe apuntar que aunque varios de estos países presentan importantes avances en vacunación, como es el caso de Estados Unidos, la inmunización de rebaño todavía no llegó y la pandemia sigue presente.



Por ejemplo, en Francia el viernes pasado se contabilizaron 58 fallecidos y 2.439 nuevos contagios, con el 47% de la población con al menos una dosis de la vacuna. España, por su parte, tiene en estos momentos una media de alrededor 5.000 casos diarios y poco más de 40 muertos. En este país, el pasado viernes alrededor de 48% contaban con una dosis de la vacuna y el 30% la pauta completa.



De hecho, al mirar cuánto tardarían estos países en lograr la inmunidad de rebaño, que se basa en vacunar al 75% de la población, se ve que a Estados Unidos le tomaría alrededor de cuatro meses, mientras que la mayor parte de naciones europeas como España, Francia (tres meses), Alemania y Reino Unido (dos meses), estarían más cerca.

MEDIDA APRESURADA



Al igual que ocurre en Colombia en cuanto al debate acerca de la conveniencia de llevar a cabo una reapertura total de las ciudades cuando el país cuenta con cifras récord de contagios y fallecidos en el tercer pico, surge la duda de si esta medida es adecuada para la situación epidemiológica por la que atraviesan.



En este sentido, Leonardo Briceño, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la U. del Rosario, dijo que “cada país tiene condiciones distintas y debe analizar con mucho detalle cuándo establece o retira una política sanitaria. En Estados Unidos existen varias condiciones: el avance en la vacunación que va muy rápido y la necesidad de incentivar la inmunización, pues el retiro de la mascarilla se ve como un premio para aquellos que ya se han vacunado”.



Briceño asegura que esa realidad cambia en otros lugares. “En Inglaterra e Israel hay una clara disminución de casos, buena adherencia a las mascarillas de protección respiratoria y vigilancia de nuevas cepas, por lo que pueden retirar medidas como el uso de estas”.



Por su parte, Jorge Martín Rodríguez, profesor de política sanitaria publica de la Universidad Javeriana, también opina que “el análisis varía según el contexto. Hace un año estábamos todos pidiendo el uso de mascarillas y el distanciamiento, y creo que ha sido una medida efectiva, pues ha evitado muchos contagios. Pero en algunos de estos países se ha visto una vacunación sin barreras y cuentan incluso con 50% de la población con segunda dosis, lo que genera confianza, gracias a una positividad más baja, menores casos y menos hospitalización”.



En cuanto a si esta medida podría hacerse en Colombia, Martín asegura que “pensar en ello sería totalmente imposible, pues en estos momentos contamos con menos de 20% de la población con la segunda dosis, así que algo así no pasará en los próximos cuatro o seis meses. No hay que perder de vista que tenemos 600 muertos diarios, mientras que Reino Unido suma menos de diez”.



