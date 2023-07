Una enfermedad global sin freno: corrupción

El 64 % de los europeos considera que la corrupción es inaceptable, pero se muestran cada vez más escépticos ante los esfuerzos para atajar la corrupción, pues el 67 % cree que no se persiguen suficientemente los casos de alto nivel, según los datos del último Eurobarómetro publicado este miércoles.



La encuesta, difundida por la Comisión Europea (CE), señala que el 60 % de los ciudadanos encuestados no cree que los esfuerzos de los gobiernos por combatir la corrupción sean eficaces.



De hecho, solo una minoría piensa que las medidas contra la corrupción se aplican imparcialmente y sin segundas intenciones (35 %) y que hay suficientes procesamientos con éxito para disuadir a la gente de las prácticas corruptas.



Asimismo, el Eurobarómetro alerta de que en toda la Unión Europea (UE) una media del 70 % de los ciudadanos considera que la corrupción está muy extendida en sus países.



Del mismo modo, la mayoría de las empresas (65 %) piensa que la corrupción está muy extendida, siendo el favoritismo en las instituciones públicas (48 %) la práctica de corrupción más común.



No obstante, el 27 % de los europeos considera que es aceptable hacer un regalo o un favor para obtener algo de una administración o un servicio público, mientras que el 16 % cree que es aceptable dar dinero por este motivo.



En este marco, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre el Estado de Derecho en los distintos Estados miembros con recomendaciones encaminadas a reforzar los marcos preventivos, como los que regulan los ‘lobbies’ (grupos de presión) y las normas sobre conflictos de intereses.



También aboga por el desarrollo de medidas que garanticen la investigación y enjuiciamiento efectivo de los casos de corrupción.



Por ello, Bruselas se mostró decidida a “redoblar los esfuerzos para integrar la prevención de la corrupción en el diseño de las políticas y programas de la UE”.



Según el Eurobarómetro, el 78 % de los encuestados está de acuerdo en que los vínculos demasiado estrechos entre los negocios y la política conducen a la corrupción. El 60 % cree que la corrupción forma parte de la cultura empresarial de su país, mientras que el 57 % está de acuerdo en que la única forma de tener éxito en los negocios es tener conexiones políticas.



Pese a este panorama, el 54 % afirma que no sabe dónde denunciar la corrupción si la experimentara u observara y casi la mitad afirma que la dificultad para probar la corrupción es una razón importante para no denunciarla.



Asimismo, casi el 30 % de la población considera que denunciar la corrupción es “inútil” porque los responsables no serían castigados.



EFE