Países de Europa fortalecen restricciones ante nueva ola de covid-19

Una nueva ola de covid-19, impulsada por la brecha entre los inmunizados y los no vacunados, fortalece las restricciones en Europa en vísperas de las celebraciones por Año Nuevo, al tiempo que los diferentes gobiernos trazan medidas para aumentar el índice de inoculación en la población.



La primera advertencia la realizó a finales de la semana pasada la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La entidad llamó a aumentar los niveles de vacunación.



“Estamos viendo un número excesivo de casos (...) especialmente entre los no vacunados”, señaló en una conferencia de prensa Marco Cavaleri, jefe de estrategia de la EMA.



Las tasas de vacunación en algunos países europeos son “inaceptablemente bajas”, lamentó Cavaleri.



“Tenemos que cerrar esta brecha y trabajar para que se vacune el mayor número de personas posible”, agregó.



Este fin desde la EMA han autorizado en la Unión Europea a la píldora anticovid de Merck para uso de emergencia, aunque ésta todavía no recibió la autorización completa de comercialización para que los distintos países de la Unión Europea pudieran decidir su uso en caso de un pico de infecciones.



Además, “en vista de la situación crítica que se vive en muchos Estados miembros”, el regulador estudiará la nueva píldora contra el covid de Pfizer, que muestra resultados preliminares ‘prometedores’, señaló. Se espera que la próxima semana comience la revisión completa para la autorización del medicamento, un trámite que podría durar varios meses.



También, en vista del creciente número de casos en niños, la EMA tiene previsto decidir la próxima semana si aprueba la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años.



NUEVO CONFINAMIENTO



Desde este lunes Austria extenderá a todo el territorio nacional el período de confinamiento por 20 días que había sido designado únicamente para los no vacunados.



“Los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios. Les pido que sigan las medidas y que reduzcan los contactos”, declaró el canciller federal, Alexander Schallenberg, al anunciar el confinamiento.



La nueva cuarentena -cuarta desde que empezó la pandemia- supone que los ciudadanos solo podrán salir de sus viviendas para determinados fines, como compras de primera necesidad, ir al médico, ayudar a terceras personas o pasear y hacer ejercicio al aire libre.



Las tiendas no esenciales, salvo supermercados y farmacias, así como restaurantes, gimnasios y todos los espacios de ocio quedarán cerrados durante el confinamiento.



Al contrario que en los anteriores tres confinamientos, las guarderías y los colegios permanecerán abiertos. Las mascarillas serán de uso obligatorio en todos los espacios cerrados.

Los europeos no se han mostrado muy conformes con las nuevas medidas. EFE

VACUNACIÓN OBLIGATORIA



Paralelamente al anuncio del nuevo confinamiento, Austria también ordenó la vacunación obligatoria contra la covid-19 a partir del 1 de febrero de 2022.



En la actualidad, el 65% de la población tiene el esquema completo, una de las cifras más bajas de Europa Occidental.



De esta forma, Austria es el primer país de la Unión Europea (UE) en introducir una vacunación obligatoria contra el coronavirus en el conjunto de la población.

Aquellos que no cumplan la normativa pueden enfrentarse a duras sanciones administrativas.



Esta medida se anunció cuando la tasa de contagio se encuentra entre las más altas del continente, con casi mil casos por 100.000 habitantes en siete días.



“A pesar de meses de persuasión, a pesar de todas las campañas en los medios de comunicación, a pesar de todo, no hemos podido convencer a la gente de que se vacune”, se lamentó Schallenberg.



El conservador criticó abiertamente a las fuerzas políticas que se oponen a la vacunación y definió su postura como “un atentado contra el sistema sanitario”.



Una medida de este estilo, comentó la oficina de Derechos Humanos de la ONU, debe tener “razones sanitarias legítimas” y cumplir con ciertos requisitos.



Según dijo la portavoz Liz Throssell, las medidas “deben ser proporcionales a los intereses que están en juego y a la meta que se persigue, y deben ser lo menos intrusivas posible”.



Consultada sobre este mismo tema, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fadela Chaib, reconoció que la vacunación obligatoria no está en la “caja de herramientas” que promueve esta entidad para frenar la pandemia.



OTROS PAÍSES



En Alemania, donde solo el 67,9% de la población tiene el esquema completo de vacunación, según las últimas cifras, se impusieron una serie de restricciones a los no vacunados en regiones que sobrepasen el límite de admisiones hospitalarias por covid-19.



En Países Bajos, por otro lado, está vigente una restricción sobre bares y restaurantes, los que deberán cerrar a las 8:00 p.m. Además, el Gobierno neerlandés prohibió las celebraciones de año nuevo, ante el riesgo de ser foco de contagios.



Noruega, uno de los países menos afectados, exigirá desde el 26 de este mes un test negativo a los no vacunados que quieran entrar al país.



Asimismo, en España la incidencia a siete días del virus pasó de 55,6 a 61,7 casos, mientras la tasa de positivos está en el 4,34 %.



PORTAFOLIO Y EFE