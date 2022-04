Crecen alertas sobre el fin de la globalización.

La globalización, tal como la conocemos por los últimos 30 años, al parecer, tiene los días contados y los tiempos que corren serán determinantes para el futuro del desarrollo de la sociedad. Así lo estipularon esta semana Larry Fink, CEO de BlackRock y Howard Marks, presidente de Oaktree, dos de las voces empresariales más importantes actualmente.



“La invasión rusa ha puesto fin a la globalización que hemos experimentado en las últimas tres décadas”, escribió la autoridad de BlackRock la semana pasada.

Mientras tanto, para Marks, el conflicto bélico le ha dejado a entrever a los países cómo se habían vuelto dependientes de los demás.



Para ejemplificar este panorama está la extrema dependencia de Europa del gas ruso, uno de los activos intactos del paquete de sanciones que desde Occidente le han implantado a Moscú en represalia a la invasión y que el Kremlin ahora utiliza a su favor, a modo de chantaje.



LOS CAMBIOS DE PARADIGMA



De acuerdo con los expertos, la guerra en Europa del Este solo es el escenario más reciente de reconfiguración de las cadenas globales.



Hace dos años, con el nacimiento de la pandemia, las empresas y los países tuvieron que adaptarse para depender menos de China y, anteriormente, el Brexit también marcó su pauta. Para Joaquín López-Dóriga, socio director d e EP Capital, el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos y la crisis financiera de 2008-2009 también son eventos cruciales para el cambio de tendencia.



“En líneas generales, sí. Si bien creo que son eventos u acontecimientos que no deberían ser vistos como tan relacionados con sus causas. Todos ellos representan manifestaciones de una pulsión de retracción evolutiva de grupos sociales”, explicó Mario Aller, docente de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.



“En el ámbito sociopolítico se ha ido produciendo la mercantilización de las relaciones, que han acrecentando problemas que venían surgiendo desde aproximadamente los años 1970. Por ejemplo, la injusticia masiva, la pobreza, la desesperación (…) Estos problemas no han matado al paciente, el sistema internacional, pero sí que le han causado una crisis múltiple en la que estamos inmersos”, agregó el catedrático.



De acuerdo con el también docente de relaciones internacionales, Mauricio Jaramillo, de la Universidad del Rosario, existen tres puntos que a su juicio están marcado el punto de partida de la postglobalización, como consecuencia de la guerra en Europa.



“El primero es que la interdependencia comercial es lo mejor para evitar las guerras. Se observa que Europa se construyó de esa manera, pero hoy vemos que Europa busca una mayor independencia energética de Rusia”, señaló.



El segundo punto es que se altera el pacto de no agresión entre los cinco grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Vemos un desacuerdo, como nunca había existido en la historia de la globalización entre Rusia y Estados Unidos”, aseguró.

Por último, está el regreso de los nacionalismos de manera “muy fuerte”, como ejemplo, que Alemania vuelva a invertir en defensa o que Rusia planee un boicot contra Occidente.



Por otro lado, Jonathan Benavides, docente de RRII de la Universidad Central de Venezuela, considera que estos acontecimientos no están llevando a una desglobalización, sino que están sentando las bases para un nuevo orden mundial, en este caso, policéntrico, que “crea alianzas específicas de acuerdo a los intereses del momento” entre diferentes países.



ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO