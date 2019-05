Crecen los temores sobre un eventual colapso de la Opep

La semana pasada el ministro de Petróleo de Irán, Bijan Namdar Zanganeh, aseguró que la Opep “está en riesgo de colapso”, un mensaje que cayó como una bomba en el seno de una organización amenazada por todos los flancos y en la que la tensión entre sus miembros cada vez se hace más visible.



A priori, la situación ofrecería todos los ingredientes para que se dé el caldo de cultivo necesario para ese destino. Unido a su pérdida de influencia internacional en el mercado petrolero por el auge productor de Estados Unidos, que en pocos años ha pasado de ser un actor secundario a superar a todos los miembros de la Opep con 12,3 millones de barriles diarios, el Gobierno de Trump ha logrado separar a sus integrantes: prohibió a cualquier país comprar su petróleo, y logró que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se pusieran de su lado y compensaran ese suministro (en vez de apoyar a Irán).



(Fuerte descenso en la producción de petróleo de la Opep).



“Si Arabia Saudí ayuda a Estados Unidos, es como si atacara indirectamente a Irán”, afirmó Bjarne Schieldrop, analista de SEB, citado en un artículo por AFP.



Además, el pasado no ofrece buenos alicientes, pues Indonesia suspendió su membresía en 2016 y Catar se retiró en 2019. Y, de igual forma, la crisis de Venezuela no ayuda y el futuro es aún menos promisorio con la mayor presión internacional por usar cada vez más las energías limpias y aparcar el petróleo.



Un posible panorama de precios bajos a nivel mundial también afectaría a las mismas economías de Oriente Medio, incrementando a su vez las tensiones entre ellos. La Opep mantiene un acuerdo para reducir la producción junto con aliados como Rusia, pero la continuidad de ese plan no está aún confirmado.



Ante esta posibilidad, los expertos difieren en cuanto a las posibilidades de que pudiera acabarse, aunque coinciden en que es poco posible.



Eso sí, no está exenta de amenazas. “Es sorprendente su resiliencia. Su principal amenaza es la llegada al mercado de nuevos productores antes deficitarios, con excedentes. El principal de ellos Estados Unidos”, asegura el profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo.



Por su parte, Guillermo Valencia, cofundador y CEO de Macrowise, deja claro que “la Opep hace tiempo que no es funcional. La producción está dividida entre Arabia Saudí, Rusia y EE.UU., y ya no tiene un poder monopolístico. La salida de Catar y la tensión con Irán son prueba de ello”.



Pero, otros creen que el final de la Opep no va a ocurrir. “Ha navegado desde su inicio entre pleitos de sus miembros y las variaciones políticas internas de cada uno. La disputa indirecta entre Irán y Arabia Saudí no va a hacer colapsar la organización. Además, esto no va a ocurrir porque, aunque pierda ciertos miembros, los países utilizan la organización para adelantar sus intereses de manera institucional”, explica Jorge Neher, socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas.



Tampoco hay consenso claro de qué impacto tendría una hipotética desaparición de la Opep para el mercado internacional. “Ese colapso sería devastador para todo el sector y la industria. En cierto modo, la Opep funciona como un autorregulador del mercado petrolero y, aunque ha perdido mucha fuerza, su ausencia generaría una volatilidad enorme en los precios. Además el panorama quedaría desordenado, todos producirían a máxima capacidad y los precios se devaluarían mucho”, indica Camilo Silva, gerente de Valora Analitik.



Pero, a su vez, Neher apunta que el golpe no sería tan fuerte. “El colapso no tendría un gran efecto, ya que su porcentaje del mercado es minoritario; sería sustituida por un mecanismo más informal y menos burocrático conformado por los actuales grandes productores (Arabia Saudita, UAE, Rusia, etc) con la finalidad de proteger el mercado; y la reducida capacidad de incremento de bombeo de la mayoría de sus ex - miembros no permitiría un incremento de la oferta”.



Economía y Negocios