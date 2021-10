Criptomonedas se toman el mercado laboral: crece interés en el sector

A pesar de que los reguladores intensifican la supervisión de las criptomonedas y las empresas relacionadas, la contratación en el sector esta alcanzando un punto álgido.



En muchos sitios web de empleo, como Indeed.com, las búsquedas en el sector de las criptomonedas son mas del doble que hace un año.



En LinkedIn, las ofertas de empleo pagadas en Estados Unidos con palabras clave como 'cripto' y 'cadena de bloques' aumentaron mas del 600 % al 1 de agosto con relación al año anterior y casi un 400 % en comparación con la misma fecha de 2019.



Una popular bolsa de trabajo, CryptocurrencyJobs.co, vio un crecimiento de casi el 1.500 % en anuncios pagados desde el año pasado.



El frenesí de contrataciones ocurre justo cuando China prohíbe las criptomonedas, nuevamente, y los reguladores estadounidenses emprenden acciones contra empresas relacionadas, grandes y pequeñas.



La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en ingles) informó que multó a la bolsa Kraken con 1,25 millones de dólares para resolver las acusaciones sobre que permitía a los estadounidenses negociar ilegalmente productos con margen.



Varias agencias están investigando la bolsa Binance.



Coinbase Global Inc. recientemente eliminó su próximo producto crediticio después de recibir un aviso de Wells que decía que la Comisión de Bolsa y Valores estaba amenazando con demandar a la compañía por ello.



"Todo el mundo está contratando en este momento en diferentes funciones", dijo Daniel Adler, fundador de CryptocurrencyJobs.co, en un correo electrónico.



"A principios de año, algunos equipos buscaban duplicar su tamaño. Algunos ya lo han hecho y esperan seguir creciendo. La contratación es muy competitiva. Y es la mas fuerte que he visto desde el lanzamiento de Cryptocurrency Jobs en 2017", agregó.



Entre las principales empresas que han contratado en los últimos meses se encuentran Kraken y Coinbase, así como empresas mas tradicionales como Accenture, KPMG, PayPal Holdings Inc. y JPMorgan Chase & Co., según LinkedIn.



Los proyectos de finanzas descentralizadas, que permiten a los usuarios comerciar, pedir prestado y prestar monedas sin utilizar intermediarios centralizados, impulsaron la contratación en CryptocurrencyJobs.co, dijo Adler.



"Encontrará la mayoría de oportunidades dentro del ecosistema de Ethereum", en el que viven muchos proyectos DeFi, dijo.



"También han surgido otros ecosistemas que están contribuyendo a la demanda, como Solana. Y encontrará más empresas no criptográficas que buscan talento criptográfico. Esto contrasta con años anteriores cuando la demanda de talento criptográfico se limitaba (casi solo) a las nuevas empresas criptográficas", complementó.



Muchos empleadores no solo ofrecen altos salarios y bonificaciones, sino también asignaciones de tokens, dijo Adler.



Y las personas que obtienen los empleos provienen de todos los ámbitos de la vida.



"Encontrará ex maestros de secundaria, profesionales de servicios financieros de Wall Street, personas que han abandonado la universidad, abogados, académicos, gente recién salida de la universidad, de toda la tecnología y la industria", sostuvo Adler.



"La otra gran ventaja de las criptomonedas es que no importa si estas en Silicon Valley, India o Nigeria, o cuales son tus antecedentes y credenciales", cerró.



BLOOMBERG