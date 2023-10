Lasso asegura que está a puertas de resolver la crisis eléctrica

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este sábado que, con la ayuda ofrecida por Colombia y Perú, así como con el apoyo de empresarios de su país, está "a puertas de resolver la crisis eléctrica", que ha obligado a racionamientos de energía entre el viernes y este sábado.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

En su cuenta de X (antes Twitter) Lasso comentó que este mismo sábado, tras regresar de Colombia, se reunió con los empresarios de Guayaquil y Quito.



"Nos facilitarán cerca de 100 mw, con lo cual estamos a puertas de resolver la crisis eléctrica. Las empresas CELEC y CENEL harán las coordinaciones con los empresarios ecuatorianos para obtener su servicio y alimentar la red nacional", escribió.



Añadió que el déficit de energía de su país es de 650 mw, "pero la energía conseguida representa el 92 % de lo que necesitamos: Colombia 450 mw, Perú 50 mw y empresarios Quito y Guayaquil 100 mw", detalló en relación al apoyo anunciado este sábado por Colombia y Perú.



Lasso se reunió este sábado en con su homólogo Gustavo Petro, en Colombia, para tratar la crisis energética de Ecuador, y anunció que su par de Perú, Dina Boluarte, se comunicó telefónicamente con él para ofrecerle el apoyo de su nación.



(Vea: Colombia sube venta de energía térmica a Ecuador para afrontar apagón).



El Ministerio de Energía y Minas anunció que mañana, domingo, no habrá racionamientos debido al "incremento de oferta de energía de Colombia y a la baja demanda prevista".



Advirtió, no obstante, que los cortes de energía se retomarán el lunes y los horarios de los racionamientos se publicarán la tarde del domingo.



La sequía en las zonas donde se encuentran las principales hidroeléctricas del país obligaron al Gobierno a aplicar los apagones programados y sectorizado de hasta cuatro horas diarias.



Según las autoridades ecuatorianas, los cortes de electricidad pueden prolongarse hasta mediados de diciembre si no mejora la situación en los embalses de la región amazónica, especialmente en la cuenca del río Paute, donde está el complejo de centrales Paute, Mazar y Sopladora, que en su conjunto tienen capacidad para generar unos 1.700 megavatios.



(Vea: Renovables serán la mitad en 2050, pero será insuficiente).



Hasta entonces, el Gobierno ha puesto en marcha una licitación de urgencia para contratar fuentes de energía emergentes por 160 millones de dólares que permitan cubrir un déficit actual, además de valorar la importación de gas natural y hacer esfuerzos por recuperar un conjunto de centrales termoeléctricas.



(Vea: Lasso llegó a Colombia para pedir a Petro ayuda con crisis energética).



EFE