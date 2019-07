Gobierno de Trump es 'disfuncional, inepto, torpe...'

El embajador de Reino Unido en Estados Unidos describió al gobierno del presidente Donald Trump como "disfuncional", "torpe" e "inepto", reportó el diario The Mail on Sunday, citando una serie de memorandos confidenciales.



Lea: (La guerra silenciosa que Trump le declaró a Europa)

En memorandos enviados al gobierno británico que datan desde 2017 hasta el presente, Kim Darroch afirmó que Trump "irradia inseguridad" y aconsejó a los funcionarios en Londres que para tratar con él de manera efectiva "es necesario presentar sus puntos de forma simple, incluso directa". "En realidad no creemos que este Gobierno vaya a hacerse sustancialmente más normal; menos disfuncional; menos impredecible; menos dividido en facciones; menor torpe diplomáticamente e inepta", escribió Darroch en una nota, según el diario.



Lea: (Trump inicia con pie izquierdo su camino hacia la reelección)



En otras comunicaciones, el periódico indicó que describió al gobierno como "completamente disfuncional" y que los reportes en los medios sobre "peleas con cuchillos" en la Casa Blanca son "en su mayoría verdaderos".



Darroch escribió que "podríamos estar también ante el comienzo de una espiral descendente, más que solo una montaña rusa: podría surgir algo que conduzca al desastre y la ruina".



No obstante, también advirtió a los funcionarios británicos que no deben dar totalmente por perdido a Trump, asegurando que hay un "camino creíble" para que gane un segundo mandato. Según indicó, Trump podría "emerger de las llamas, golpeado pero intacto, como (Arnold) Schwarzenegger en las escenas finales de Terminator".



Un portavoz del Foreign Office señaló que los ciudadanos esperan que sus embajadores "entreguen a los ministros una evaluación honesta y sin adornos de la política en su país", al tiempo que anunció una investigación por la filtración. "Sus puntos de vista no son necesariamente los de los ministros o los del gobierno, pero les pagamos para ser sinceros", comentó. "Es importante que nuestros embajadores puedan ofrecer su consejo y que éste sea confidencial. Nuestro equipo en Washington tiene relaciones sólidas con la Casa Blanca, que soportarán sin duda un comportamiento tan dañino".