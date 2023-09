Las políticas verdes, claves para crecer la productividad

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), presentó este 27 de septiembre la conferencia anual 2023 del Foro Mundial sobre Productividad: 'Nuevas políticas para el desarrollo y el crecimiento productivo sostenible', en Chile.



Según lo dicho en el marco del foro, desde la década de los 2000 se ha venido evidenciando una notable ralentización de crecimiento en diferentes países de la Ocde, pero también en aquellas que no son miembro, siendo la caída de la productividad una de las principales razones del menor crecimiento.



Por ejemplo, se detalla que la pandemia por el virus de la covid-19 diminuyó el incremento de la productividad a un 1% interanual, que, además, enfatizó la necesidad de contar con capital humano para adoptar tecnologías neutras en CO₂ y llevar a un acercamiento al Net Zero.



Según el análisis del foro, un tercio de la brecha entre las empresas más productivas y de las medianas está evidenciado por el “lado humano” de la productividad, como lo son las habilidades, la gestión y la diversidad de la mano de obra.



Otros de los factores que influyen en la baja productividad tienen que ver con el deterioro de la reasignación de recursos entre las empresas.



“La inversión ha disminuido debido a las difíciles condiciones del mercado tras la pandemia de covid-19 y a las continuas dificultades para materializar la inversión pública”, dice la Ocde.



Es por esta razón que en medio del evento se presentó el marco de políticas para reactivar el crecimiento de la productividad. Según la Organización, son vitales los incentivos y las capacidades, bien sea de las empresas y los trabajadores, que son vitales para aumentar la productividad.



Es así que en materia de incentivos se propone que estos sean para innovación, para adopción de la experimentación y para tener un dinamismo empresarial saludable.



Mientras que por el lado de las capacidades, se evidencia la necesidad de tener investigación básica, difusión del conocimiento, inversiones de alto riesgo, las inversiones privadas o públicas, además de la infraestructura y la movilidad y el capital humano.



Por su parte, Davin Chor de Tuck School of Business de Dartmouth College, explicó que “la reasignación de pasos de producción para reducir las dependencias a lo largo de las cadenas globales de valor puede implicar costos más altos con efectos inciertos en la productividad de las empresas, pero también surgen nuevas oportunidades de resiliencia y reposicionamiento para el crecimiento”.



Así mismo, Danae Kyriakopoulou, del Banco de Inglaterra, aseguró que es necesario poner atención a la urgencia de la acción climática, diciendo que “las oportunidades de crecimiento e inversión de finanzas verdes son más claras que nunca debido a factores tecnológicos y políticos”.



Adicionalmente, añadió que los efectos del cambio climático no son sólo ambientales, sino también macroeconómicos y financieros, por lo que el aumento de los riesgos puede afectar tanto a los balances como a la transmisión financiera.



En la misma línea, Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, dijo que vincular el cambio climático y las cuestiones sociales es crucial.



“Las industrias verdes del hidrógeno y el litio tienen un papel fundamental para impulsar el crecimiento verde”, concluyó el jefe de la cartera.



