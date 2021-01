Elon Musk: un emporio diseñado para el futuro

Elon Musk es el empresario de moda en todo el mundo. Y esto no solo por haber superado a Jeff Bezos como el hombre más rico del planeta, sino porque ha logrado crear un auténtico emporio de compañías que no solo tienen éxito ahora, sino que parecen diseñadas para triunfar en el futuro.

Esto es algo que se puede ver a simple vista, por ejemplo, por el desempeño que ha presentado su capital durante la pandemia en 2020. Mientras que la economía mundial se espera que caiga alrededor de 4%, su patrimonio pasó de ser alrededor de US$20.000 millones al cierre de 2019, a los US$182.300 millones con los que contaba ayer, lo que le ubica en el primer puesto de la lista de Forbes.



Pero no solo ese indicador muestra el éxito del empresario sudafricano. Otro ejemplo es el de Tesla, la verdadera joya de la corona de su emporio. Las acciones del fabricante de carros eléctricos han pasado de tener un precio de US$88,6 al cierre del 2019, a una cotización de US$880,02 a inicios de 2021, cuando alcanzó su récord histórico.



Esto se traduce en que en tan solo un año, con la mayor crisis económica en décadas y una pandemia no vista en el último siglo, el valor de los títulos de Tesla ha llegado a crecer 893,2%.



Tanto así, que esta compañía, que a veces está a medio camino entre una tecnológica y una automotriz, ha superado ya el valor de sus competidores del sector. Tesla tiene una capitalización bursátil de US$791.497 millones, por encima de los US$208.150 millones de Toyota, los US$9.893 millones de Renault, los US$100.669 millones de Volkswagen, los US$39,406 millones de Ford y los US$71,701 de General Motors.



Gran parte de las alzas bursátiles que ha presentado Tesla se dan, según los expertos, porque es vista como una empresa líder en un tipo de movilidad, la eléctrica, que se espera que tenga un mayor protagonismo durante las próximas décadas, aunque también se han lanzado alertas sobre la posibilidad de que se haya generado una burbuja alrededor de la compañía, como ha ocurrido con distintas firmas tecnológicas del mercado.



Pero su lista de empresas no acaba ahí. Otra de las más conocidas es SpaceX, que opera en el negocio de cohetes y satélites y que se hizo más conocida el año pasado cuando logró realizar con éxito el primer viaje espacial tripulado de una compañía privada.



Además, Musk está vinculado al plan de llevar humanos a Marte y crear una colonia en ese planeta.



A diferencia de su joya Tesla, SpaceX no está en bolsa, pero una ronda de capital le dio una valorización de US$46.000 millones meses atrás, una cifra que según algunos reportes podría llegar a ser más del doble.



“Lo que principalmente ha impulsado a Musk es la innovación en áreas de alto riesgo y negocios de baja penetración. La inversión y el impulso de estos negocios no tradicionales cuando son exitosos generan réditos muy importantes en el largo plazo”, explica Pablo Márquez, profesor de la Universidad Javeriana.



OTROS NEGOCIOS



Cabe resaltar entre el resto de emprendimientos de Elon Musk, que estuvo involucrado en la creación de la conocida fintech PayPal, que se ha vuelto un referente en los pagos digitales.



Y muchos de ellos están enfocados en tecnologías actuales pero que serán claves a futuro. Una de ellas es SolarCity, empresa centrado en el desarrollo de nuevas energías, principalmente paneles solares.



De igual forma, Hyperloop es el proyecto de Musk de transporte futurista, que consiste en viajar en cápsulas a través de un tubo y que sería el más rápido del mundo, mientras que también creó OpenAI y Neuralink, ambas dedicadas a la Inteligencia Artificial.



El broche de oro es The Boring Company, una empresa dedicada a la excavación e infraestructuras.



Como agrega Márquez, “Musk ha confiado en el talento que contrata tanto como en las ideas que quiere desarrollar. Por eso, el portafolio va desde una empresa como de Boring Company, pasando por la fabricación de instrumentos de exploración espacial como SpaceX hasta una empresa de human enhancement (Neurolink). Ese no es un portafolio común, es uno basado en investigación y desarrollo, y creación de conocimiento de alta complejidad y riesgo”.



Rubén López Pérez

Redacción Portafolio