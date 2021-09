Dosis necesarias para vacunar al 60 % de la población de las Américas

Inmunizar al 60 % de la población de las Américas contra el covid-19 requiere 540 millones de dosis adicionales, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y urgió a países en todo el mundo a donar sus vacunas sobrantes.



"Necesitamos administrar 540 millones de dosis adicionales para garantizar que todos los países de las Américas puedan cubrir al menos el 60 % de su población", afirmó en rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne.



"Instamos a los países de todo el mundo con dosis excedentes a que las compartan rápidamente con nuestra región, donde tendrán un impacto que salvará vidas", agregó.



Estados Unidos, España, Suecia y Canadá ya han realizado donaciones "extremadamente útiles" de vacunas, pero se necesitan más, apuntó.



Y recordó: "La mejor manera de protegerse contra variantes preocupantes, como la variante delta, es asegurarse de que más personas estén completamente vacunadas en todas partes".



Etienne destacó que más del 60% de las personas en Canadá, Chile y Uruguay, y más del 50% en Estados Unidos, ya hayan completado el esquema de vacunación contra el coronavirus.



Pero lamentó que la alta cobertura sea la excepción. "Más de un tercio de los países de nuestra región aún tienen que vacunar al 20% de su población. Y en algunos lugares, la cobertura es mucho menor", señaló.



En América Latina y el Caribe, solo una de cada cuatro personas está vacunada completamente contra el covid-19. Las tasas de vacunación siguen por debajo del 20% en muchas naciones caribeñas y sudamericanas, y en Centroamérica, son de apenas un dígito en Guatemala, Honduras y Nicaragua.



"Por no hablar de Haití y Venezuela, donde los frágiles sistemas de salud y los desafíos políticos han retrasado aún más las inmunizaciones", dijo Etienne.



"DESPROPORCIONADAMENTE" AFECTADA



La directora de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que la región de las Américas sigue siendo "desproporcionadamente" afectada por el covid-19 con relación al resto del mundo.



"Tenemos a cuatro de los 10 países con el mayor número de casos acumulados, y casi un tercio de todas las muertes por covid-19 se han reportado en la región", dijo.



Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones por coronavirus desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019.



En América, le siguen Brasil (número 3 en el mundo), Argentina (número 8) y Colombia (número 10), según cifras oficiales compiladas por la AFP. Según Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, "determinantes socioeconómicos" socavaron la efectividad de muchas medidas de salud pública, en particular en Latinoamérica y el Caribe.



Mencionó la ausencia de redes de seguridad social, el hacinamiento en muchas ciudades y una actitud laxa de las autoridades sobre el uso de mascarillas. La falta de acceso a las vacunas anticovid también ha impedido reducir la transmisión comunitaria del virus.



"No se puede reducir la mortalidad, hasta que no se alcance una cobertura de inmunización mayor", recalcó.



PLATAFORMA Y JERIGAS



Etienne dijo que la OPS busca no sólo asegurar más dosis de vacunas anticovid para Latinoamérica y el Caribe en los próximos meses, sino también mejorar "significativamente" la capacidad regional de fabricación de vacunas a futuro.



Para esto, la semana pasada lanzó la "Plataforma Regional para el Avance en la Producción de Vacunas y otras Tecnologías Sanitarias para covid-19 en las Américas", con la que apunta a reducir la dependencia de medicamentos, vacunas y suministros médicos importados.



La primera iniciativa concreta es facilitar la transferencia de tecnología para producir vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra el covid-19 que resultaron de alta eficacia. A diferencia de la inyección del virus atenuado o inactivado, las vacunas de ARNm, como las de Pfizer y Moderna, dan instrucciones a las células para generar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria frente a la infección.



La OPS analiza 32 propuestas de empresas públicas y privadas que quieren participar en la nueva Plataforma, sobre las que se pronunciará a finales de septiembre.



Etienne resaltó la importancia de una logística adecuada para distribuir las vacunas.



Eso incluye superar "uno de mayores obstáculos" para las inmunizaciones: conseguir jeringas. "La OPS ha asegurado 80 millones de jeringas este año y estamos trabajando con los países para monitorear la demanda y asegurarnos de que tengan suficientes jeringas para administrar las vacunas contra el covid-19", dijo.



AFP