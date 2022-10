Migración y crisis alimentaria, retos de la cumbre de la OEA

Lima recibe por estos días la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una institución que no pasa por su mejor momento, y en la que buscan asentar las bases comunes para el futuro de la región frente a los retos globales y a los propios, como la migración masiva o la integración.



“Este evento ocurre en un difícil momento de tres coyunturas. El primero, un desprestigio de la OEA por su doble rasero en materia de DD. HH., con silencios en Haití, el Salvador y muy activo en Venezuela. En segundo lugar, con un bloque de gobiernos progresistas que han tomado distancia y por último, una crisis tremenda de credibilidad de su secretario general Luis Almagro, en el que ya confían muy poco hasta los gobiernos conservadores”, planteó Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



A su vez, Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado en Bogotá, prosiguió la idea y identificó que el evento multilateral llega en un momento de “pocas expectativas”.



“No es como hace unos 15 o 20 años atrás donde teníamos a Hugo Chávez y a estos líderes empoderados. Vale acotar que en estos países latinos siempre hay una figura que tire del carro, pero actualmente no lo vemos. Es posible que esta sea otra cumbre donde se hable mucho y no haya mucha resolución”, agregó.



Aunque con la llegada del presidente Gustavo Petro a Colombia se empiece a consolidar un nuevo bloque de izquierda en la región, Bohórquez-Keeny, apunta a que “aún le faltaconsolidación” ya que, a su juicio, podrá haber una afinidad ideológica pero “cada uno está con sus propios intereses”.



Al respecto, Jaramillo precisó en que esta ola de gobiernos de izquierda “buscan sintonizar con Estados Unidos”, por lo cual asistirán a estos espacios, pero que no será su escenario predilecto, como sí lo hará la tribuna de la Celac o de la misma Comunidad Andina de Naciones, como lo ha planteado el jefe de Estado colombiano.



Entre los temas que se tratarán en la cita será la situación de Nicaragua frente a los DD. HH., la seguridad en Haití, la migración venezolana, la invasión de Rusia a Ucrania, la discriminación y la lucha por la seguridad alimentaria.

Colombia apuesta por la paz

En su intervención ante el pleno de representantes diplomáticos, la viceministra para Asuntos Multilaterales, Laura Gil, anunció que Colombia apoyará la declaración final de Lima sobre la discriminación y la desigualdad, al tiempo que recordó la apuesta de la política exterior del país por alcanzar la paz total más allá a lo largo de todo el continente.



“Nosotros sí creemos que hay grupos históricamente marginados y discriminados (…) y venimos a decirles que la paz total tiene cara indígena, de afro, de mujer en toda su diversidad y de población Lgbti”, afirmó la viceministra.



Asimismo, apostó por una futura declaración interamericana sobre derechos al reconocimiento, a la justicia y al desarrollo de los afrodescendientes.

