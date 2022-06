Cumbre de las Américas, prueba de fuego de Biden

Este lunes comenzó la IX Cumbre de las Américas, uno de los eventos de integración continental más importantes, que en esta ocasión se desarrolla bajo una lluvia de señalamientos sobre la exclusión de Estados por un sesgo ideológico.



El evento se desarrolla por segunda vez en su historia en Estados Unidos, país que, como anfitrión, no envió invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que puso en el ojo del huracán al Gobierno de Joe Biden.



“Con ausencias que son claves se va a desarrollar esta Cumbre, de la cual ya existen muchas dudas sobre su legitimidad, porque a la Organización de Estados Americanos (OEA) la han acusado de que Estados Unidos ejerce una influencia desmedida (...) Con el hecho de dejar fuera a estos países, lo que se piensa es que la OEA se ha establecido como un espacio excluyente. Esta idea excluir a Estados le resta margen de visibilidad”, explicó Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario.



Entre los señalamientos que ha recibido la organización sobre la exclusión de estos países, sobresale el testimonio del presidente mexicano Andrés López Obrador, quien a última hora descartó viajar a Los Ángeles.



“No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”, dijo el lunes López Obrador en su rueda de prensa habitual. El mandatario agregó que “eso es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”.



Vale la pena resaltar que entre los presidentes regionales que no asistirán se encuentran Guatemala, por “complicaciones en su agenda” ni el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien resultó positivo para la covid-19.



Otro de los mandatarios regionales que entregó declaraciones al respecto fue el presidente chileno Gabriel Boric en una rueda de prensa con su homólogo canadiense previo a su viaje al estado de California.



“No puede ser que en nuestro continente americano de lo único que se hable afuera es solamente de nuestras desavenencias respecto a dos o tres países”, dijo el exlíder estudiantil chileno.



Fernando Giraldo, catedrático de relaciones internacionales en la Universidad Javeriana, señaló que “estas medidas vuelven a acentuar una discusión de los países que critican que no participen todos los países, echándole la culpa a Estados Unidos por esto”, comentó Giraldo.



Esta novena edición de la Cumbre de las Américas se desarrolla en un difícil contexto internacional, donde la región se encuentra inmersa en una espiral inflacionaria, de bajo crecimiento y con temores de crisis de alimentos, entre tanto, por los choques combinados de la pandemia de la covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.



Además, este evento gira en torno a la reconfiguración política de América Latina que está girando nuevamente hacia la izquierda, con casos como el chileno, y que podría concretarse aún más con las hipotéticas victorias de Gustavo Petro en Colombia y Lula Da Silva en Brasil.



A juicio de Mauricio Jaramillo, la reconfiguración de la integración en la región se está retomando en la actualidad con los liderazgos de Chile, México y Argentina, estos dos últimos en la Celac, buscando hacerle un contrapeso a la OEA.



“La integración viene mal y debilitada porque algunos gobiernos conservadores, como la Argentina de Macri, se encargaron de desmontar Unasur y empezaron a crear organismos efímeros, como Prosur o el Grupo de Lima. A mi juicio, se debilitó la integración”, apuntó Jaramillo.



"Reforzar esa integración y repotenciarla, es la apuesta clave del anfitrión, no por menos el lema de esta edición es “construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Luis Almagro, secretario de la OEA, se alineó con este discurso en la inauguración.

Para hoy y mañana está prevista la realización del IX Foro de la Sociedad Civil y la Cuarta Cumbre de CEOs de las Américas.



