Quiénes son los multimillonarios que pidieron más impuestos a las grandes fortunas

Un grupo de 250 millonarios y empresarios que participan en un movimiento para pedir que los Estados adopten políticas fiscales para que los más ricos paguen más impuestos dirigieron esta semana una carta a los participantes en el Foro Económico Mundial de Davos para hacerlos reflexionar sobre esta cuestión.

Las firmas que acompañan la carta fueron recogidas a través de una serie de organizaciones que abogan por tomar acciones para disminuir las desigualdades económicas (Patriotic Millionaires, en sus capítulos de Estados Unidos y el Reino Unido; Taxmenow, Millionaires for Humanity y la oenegé Oxfam) y que se han asociado en torno a la campaña 'Proud to Pay More' (Orgullosos de pagar más).



"Nos sorprende que hayan fallado en contestar a la simple pregunta que les hacemos desde hace tres años: ¿cuándo van a gravar la riqueza extrema. Si los políticos electos de las economías más importantes no toman medida para resolver el terrible aumento de la desigualdad, las consecuencias seguirán siendo catastróficas para la humanidad", señalan.

Foro Económico Mundial FOTO: iStock

Los firmantes aclaran que su campaña por impuestos más justos "no es radical", sino más bien un pedido para retornar a una normalidad basada "en un análisis sobrio" de las actuales condiciones económicas.



Ellos mismos -explican- son inversores en emprendimientos, influyen en los mercados bursátiles, hacen crecer negocios y "se benefician del status quo", pero a la vez coinciden en ser filántropos o tener un marcado interés por cuestiones medioambientales y sociales.



Los firmantes son, en buena parte, herederos de grandes fortunas, de 17 países, aunque en su mayoría viven en Estados Unidos y el Reino Unido.



Foro Económico Mundial en Davos. EFE

Entre ellos figuran Abigail Disney, una de las miembros de la familia Disney, cineasta y activista; Ise Bosch, una de las nietas del fundador de la compañía alemana Bosch; y Valerie Rockefeller, bisnieta de magnate John Rockefeller, entre otros.



En la campaña se recuerda que este año habrá en el mundo medio centenar de elecciones y que es un momento oportuno para dirigirse a los responsables políticos y pedirles una mayor justicia fiscal como modo de preservar la democracia.



Anticipan que al ritmo actual de acumulación de riqueza, en la próxima década podría surgir el primer billonario de la historia.



EFE