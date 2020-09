Débil demanda global devuelve al Brent por debajo de US$40

Pese a los avances que se venían presentando, que apuntaban a la posibilidad de que el petróleo Brent incluso superara de nuevo los US$50 por barril, en los últimos días esa tendencia se revirtió, y ayer se confirmó con un desplome de 5,45%, lo que devuelve la cotización por debajo de US$40, hasta US$39,78 la unidad.



Peor incluso le fue al WTI, que presentó un descenso de 7,57% hasta los US$36,76 por cada unidad.



La razón es que la recuperación de la economía mundial es más débil de lo que se preveía, lo que supone que las expectativas de alzas en la demanda de crudo se enfríen y también sean menores de lo esperado.



Como apunta Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa, “la reactivación mundial ha perdido ritmo, se ha moderado y eso genera que la expectativa de demanda no sea tan pronunciada”.



Uno de los aspectos que muestran estas menores compras, según Alexander Londoño, analista de mercados de ActivTrades, es que “Arabia Saudí ha reducido los precios del crudo con destino a Asia, lo que indica una caída en la demanda a medida que los contagios por coronavirus no se han podido mantener bajo control”.



Pero no es el único factor. Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, apunta que “por el lado de la demanda, los datos más recientes desde China muestran un gasto menor al anticipado, al tiempo que se comienzan a ver cifras del periodo de viajes y turismo en Europa, afectado por la pandemia, lo que un sinsabor en torno a una segunda desaceleración económica”.



Además, el experto del BBVA Research también indica que hay factores desde la oferta, lo que tiene que ver especialmente con tres temas: el incremento en la oferta de la Opep+ desde agosto, la fijación de precios mencionada, y, de nuevo, están surgiendo problemas de almacenamiento en los buques. Este último aspecto, cabe recordar, fue el que llevó meses atrás a que el WTI llegara a cotizar en negativo.



No obstante, aunque este bajo precio afecta a las exportaciones de Colombia, dependientes de un petróleo que tiene un valor menor, no es negativo para el momento económico. Según Ballén, “un precio alto no es favorable, pues las economías siguen débiles y una cotización más alta afecta al consumo y, por tanto puede frenar la recuperación. Esperamos un rango al final de año entre US$40 y US$45 por barril”.



Londoño, por su parte, afirma que la posibilidad de que la Opep acuerde nuevos recortes en su reunión de este mes podría llevar de nuevo al Brent a subir alrededor de US$46 por barril.



VERSIÓN AL RIESGO



Sumado a los factores anteriores, la incertidumbre por la economía global está generando una mayor aversión al riesgo, lo que afecta al petróleo por ser un activo bastante volátil.



Pero además del crudo, esta situación golpea fuertemente también a los mercados financieros, como se ha visto con Wall Street, que encadena varias jornadas de grandes desplomes. El Nasdaq perdió 4,11%, mientras que el Dow Jones bajó 2,25% y el S&P500, 2,78%.



Entre los protagonistas de las caídas estuvieron Tesla, que bajó más de 20%, Apple (-6,72%), Microsoft (-5,41%), Amazon (-4,39%) y Facebook (-4,09%).