Declive del turismo chino preocupa a la industria mundial

Durante la mayor parte de una década, los turistas chinos ricos se han volcado a las líneas de cruceros, los casinos y las marcas de lujo. Ahora hay dudas respecto de cuanto durara la tendencia.



Desde en el deslumbrante distrito comercial Ginza de Tokio hasta en Hong Kong, Macau y la Quinta Avenida neoyorquina se advierten las grietas en lo que sido la rentable estrategia de apuntar a los nuevos ricos chinos que viajan por el mundo.



Las explicaciones van desde la desaceleración de la economía china hasta la campana del gobierno para fomentar el gasto dentro del país y las fluctuaciones cambiarias.



Independientemente del motivo, el resultado genera cada vez más preocupación en todo el mundo. "Las marcas de lujo se han fortalecido y crecido gracias a China, pero el auge ha llegado a su fin", dijo Pam Danziger, presidenta de Unity Marketing Inc. en Lancaster, Pensilvania, que analiza a los compradores ricos.



"No se los puede culpar por haber sido fuente de dinero fácil". En los últimos meses, los ejecutivos se han visto acosados por las dudas en relación con los compradores chinos ricos que, según Bain & Co., en 2017 generaron un tercio de las ventas globales del sector de lujo, en su mayor parte fuera de las fronteras de China.



Los gigantes franceses de lujo L'Oreal SA y LVMH han tratado de disipar los temores diciendo que las ventas de viajes siguen gozando de buena salud. Por su parte, la joyeria Tiffany & Co.; Capri Holdings, propietaria de Michael Kors y Jimmy Choo; y la empresa matriz de Coach, Tapestry Inc., dijeron que el gasto de los turistas chinos en ciudades como Nueva York y Hong Kong ha declinado.



Los operadores de líneas de crucero también deben hacer frente a la nueva situación. Muchos destinaron recursos a los viajeros chinos en los últimos años y se ven ahora ante una demanda decepcionante.



A principios de 2017, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. dio a conocer un barco "construido para China" que comprendía habitaciones más grandes pensadas específicamente para familias extendidas.



Pero la estrategia fracaso y ahora la compañía gasta US$50 millones en remodelar el barco para cruceros a Alaska, Los casinos sienten la presión, sobre todo en Macau, el mayor centro de juego del mundo, que comprende propiedades desde Las Vegas Sands Corp. hasta MGM Resorts International.



Los visitantes diarios chinos siguen llegando del continente, alentados por la apertura de un puente que comunica China continental con Hong Kong. Pero los apostadores fuertes que tradicionalmente impulsaban los ingresos de los casinos se han alejado de las mesas de baccarat de la excolonia portuguesa. Los turistas chinos eran un objetivo perfecto para las marcas de lujo.



Gracias al rápido crecimiento económico de su país, tienen una flamante riqueza, abundancia de aspiraciones y les gusta mostrar su nuevo estatus. El momento también los hizo en extremo valiosos, dado que su conspicuo consumo despego ni bien terminada la crisis financiera.



El resultado fue que China se convirtió en la mayor fuente de ingresos del turismo internacional en 2012, según datos de la Organización Mundial del Turismo, un organismo de las Naciones Unidas.



Pero las autoridades chinas preferirían que esas compras se hicieran fronteras adentro y toman medidas para fomentarlo ahora que el crecimiento económico del país se ha desacelerado. El gobierno redujo los impuestos a los productos importados para alentar a sus ciudadanos a comprar en el mercado interno.



Los esfuerzos pueden estar empezando a tener éxito, dado que compañías como Capri dijeron que su actividad en China sigue creciendo pero que declina en Japón y Corea del Sur debido a la menor cantidad de turistas chinos.



"Eso demuestra que no se puede depender del turismo chino como motor de la propia actividad", dijo Danziger, la analista de lujo. "Es una opción peligrosa".