Denuncian que hospitales de Caracas están cerca de colapso

El diputado opositor venezolano José Manuel Olivares, médico de profesión, denunció este martes que los hospitales de Caracas están "a punto de colapsar" en las áreas encargadas de atender la COVID-19.



"La ciudad de Caracas (está) a punto de colapsar en las áreas COVID-19 de los grandes hospitales de la capital", dijo Olivares en una sesión virtual de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que detalló que la ocupación de las unidades de terapia intensiva a nivel nacional es del 60 %.



AL MENOS 205 FALLECIDOS



El parlamentario, residente en Colombia, aseguró que "siguen aumentando los fallecidos" y hay decenas que no han sido reportados en los datos oficiales del Gobierno, con lo que "el número real de fallecidos" por COVID-19 en Venezuela es de 205 y no 116 como ha informado el Ejecutivo de Nicolás Maduro.



Estos datos, siempre según los datos del legislador, muestran una tasa de mortalidad del 2 %, "mucho más parecido a la que hay en la región". Asimismo, el legislador dijo que hay 45 nuevos casos en el céntrico estado Anzoátegui, "lo que puede generar un nuevo foco", mientras que en el amazónico Bolívar y su vecino Monagas, "la capacidad hospitalaria está en el límite o casi en el límite".



Según el último informe de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, difundido el lunes, han fallecido 116 personas y se han contagiado 12.334. Además, de acuerdo a esos datos, los peores brotes son los del noroccidental estado del Zulia (fronterizo con

Colombia), así como el de Caracas, que ha comenzado a crecer en las últimas semanas. Olivares denunció que "se ha perdido un tiempo valioso" en la adaptación de Venezuela para atender la pandemia, por lo que consideró que cada fallecido por esa enfermedad "es responsabilidad de Nicolás Maduro".



FALTAN VENTILADORES



"(El Gobierno) no compró ventiladores, a nivel nacional hay entre 280 a 290 ventiladores (respiradores). En los hospitales más grandes, solo hay 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva", aseguró antes de agregar que "a nivel nacional tan solo hay 800 camas de emergencia".



También afirmó que el mandatario "mentía descaradamente" al asegurar que en Venezuela hay 27.780 camas en centros médicos y se preguntó por qué, entonces, mandan venezolanos contagiados o sospechosos a hoteles y apresta la instalación de un hospital de campaña el en el centro deportivo Poliedro de Caracas.



Además, alertó acerca de las pruebas diagnósticas realizadas en Venezuela y destacó que es el segundo país de América Latina que menos pruebas tipo PCR ha realizado solo por delante de Haití.



Según el Gobierno, en Venezuela se han hecho cerca de 1,5 millones de pruebas diagnósticas, si bien nunca discriminan los datos por test PCR o rápidas, cuya tasa de error es muy alta. Finalmente, Olivares sostuvo que tener la COVID-19 en Venezuela "es un sinónimo de miedo porque te puede llevar el (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin, el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía) o cualquier grupo parapolicial".



EFE