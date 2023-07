Lo que se sabe de la cocaína que fue hallada en la Casa Blanca

Una pequeña ala de la Casa Blanca fue desalojada el pasado domingo después de que el Servicio Secreto encontrara "una reducida cantidad de un polvo blanco" que, tras un análisis preliminar, resultó ser cocaína, informaron medios locales este martes.



(Vea: Fed no da por sentada la resistencia de bancos).

El Servicio Secreto de EE.UU. está investigando lo sucedido, que tuvo lugar cuando el presidente Joe Biden no se encontraba en la residencia oficial.



"El domingo por la noche, el complejo de la Casa Blanca entró en un cierre preventivo cuando los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto investigaron un artículo desconocido encontrado dentro de un área de trabajo", afirmó Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto.



El Departamento de Bomberos de DC ordenó la evacuación y "rápidamente determinó que el artículo no era peligroso".



(Vea: Sectores que impulsaron el PIB en EE. UU. EN en el primer trimestre).



Este fue enviado "para una evaluación adicional" y "está pendiente una investigación sobre la causa y la forma en que ingresó a la Casa Blanca", afirmó el funcionario.



Guglielmi no quiso decir específicamente en qué parte de la Casa Blanca se encontró la sustancia o cómo estaba empaquetada.



Los miembros de la División Uniformada del Servicio Secreto lo encontraron mientras realizaban rondas de vigilancia de rutina en el edificio.



(Vea: Cuánto ofrece el FBI por el arresto del jefe del grupo Wagner).



EFE