Desempeño de Colombia en 2020 no destaca en la región

Una vez que ya se conoce el dato de la caída económica que registró Colombia en el 2020, se van dilucidando cada vez más los distintos impactos que generó la pandemia del coronavirus en Latinoamérica durante el año pasado, efectos que varían en gran medida entre los países y según el indicador, y entre los que la situación nacional no está ni entre las peores ni tampoco se cuenta entre las mejores.



Y es que mientras que el PIB de Colombia registró una contracción de 6,8% el año pasado, los datos que se conocen hasta el momento, que son los de México y Perú, dejan en una buena posición al país, pues estas economías de la Alianza del Pacífico cayeron 8,5% y 11,12% el año pasado.



Para el resto de países, teniendo en cuenta las estimaciones de las autoridades nacionales de cada uno o las del Fondo Monetario Internacional (FMI) si estas no se encuentran disponibles, salvo Argentina que presentaría una caída de 10,4%, los que mejor comportamiento lograrían de la región serían Brasil, con una baja estimada en 4,3%, y Chile, cuyo descenso estaría en torno al 6% según su banco central.



Organismos como el FMI han destacado precisamente que el mejor desempeño de Brasil, que al inicio de la pandemia se esperaba que cayera alrededor de 9%, se debe principalmente a su amplio estímulo fiscal, algo similar a lo que ocurre en Chile, que entró mejor en la crisis y que hizo un gran esfuerzo de apoyo.



Según la Cepal, estos dos países destinaron el 8,5% y 5,7% de su PIB respectivamente en estímulos fiscales, mientras que en garantías monetarias esos datos fueron de 0,5% y 2,5% respecto a la economía nacional de cada uno.



No obstante, Colombia no quedaría tan bien ubicado respecto a sus pares en otros indicadores, y quizá el de desempleo es uno de los más llamativos. Según los datos que publicó el Dane para el cierre de 2020, el desempleo del país finalizó en 15,9%, por lo que sería la cifra más alta en la región a falta de todas las cifras definitivas.



De momento ya se anunció que México acabó el año pasado con una tasa de 4,6%, una de las más bajas del mundo, mientras que el dato de Chile quedó en 10,3%, que si bien supone un incremento importante respecto a 2019, se ubica tan solo tres décimas por encima de volver a dos dígitos, algo que lograría durante este año, según las estimaciones.



Por otro lado, las estimaciones respecto a la tasa de desocupación en Brasil pasan porque en el país ese dato se incremente hasta el 13,4%, quede en el 11% en Argentina, mientras que en el caso de Perú quedaría poco por encima del 12%.



Al hablar de inflación, el indicador en Colombia es el más bajo de los países analizados de Latinoamérica. Con un IPC anualizado de 1,61% al término de 2020, el incremento en el costo de los precios sería menor que el de Perú (2,15%), Chile (3%), México (3,15%) o el 4,52% con el que terminó el año Brasil.



Por supuesto, Argentina, con una inflación de más de 36%, e incluso Venezuela, en cuyo país el dato quedó fijado por encima de 3.700% según el Observatorio Venezolano de Finanzas, no serían comparables con el caso de Colombia.



DEUDA Y DÉFICIT



Otro de los aspectos en los que Colombia no registraría datos destacados respecto al resto de América Latina es en áreas como deuda pública y déficit fiscal a nivel nacional.

Los datos públicos indican que el endeudamiento del Estado cerró el año pasado en 61,4%, aunque la cifra del FMI esperaba una tasa de 68,2%.



En este sentido, de nuevo Colombia está en una parte media en la región, pues cuenta con un mejor indicador que el de Brasil (89,3%) o el que se prevé para Argentina (96,7%), pero sus acreencias son muy superiores que las del resto de países de la Alianza del Pacífico: Chile cerró el año con una deuda pública de 33%, Perú cuenta con un dato esperado de 39,5%, mientras que en el caso de México esa cifra fue de 52,4% al término de 2020.



Por último, cabe indicar que los datos en cuanto al déficit fiscal tampoco muestran una posición destacada para Colombia, pues con un indicador que estaría en torno al 8,9%, similar al de Perú, se contaría con una situación más negativa que México (6,4%), el 7,4% de Chile o el 6,5% que informó el Gobierno de Alberto Fernández. Brasil, eso sí, estaría por encima, con un desbalance de 13,7%.



Así las cosas, la expectativa está puesta en que Colombia pueda presentar una recuperación importante en 2021 que le permita mejorar el resto de indicadores.