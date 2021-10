Desempleo en EE. UU., en su nivel más bajo desde la llegada del covid 

Archivo particular

La tasa de desempleo en Estados Unidos cayó al 4,8 % en septiembre, la más baja desde que la pandemia de la covid-19 impactó en el mercado laboral del país a comienzos de 2020, pero el ritmo de creación de empleo mantiene su desaceleración de los últimos meses, informó este viernes el Departamento de Trabajo estadounidense.



(Lea: Ayudas estatales desatan desempleo voluntario en Estados Unidos)

La tasa de desempleo continúa su progresivo descenso tras cerrar 2020 en el 6,7 %. En septiembre se crearon 194.000 puestos de trabajo, por debajo de las previsiones de los analistas de 500.000 nuevos empleos, lo que supone el menor ritmo en lo que va de año.



La cifra del mes pasado constata la ralentización de la generación de empleo en el país después de los 235.000 empleos de agosto y los 1,05 millones creados en julio.



ALZAS EN OCIO Y HOSTELERÍA, DESCENSO EN EDUCACIÓN



El sector privado registró un incremento de 317.000 empleos, mientras que el sector gubernamental perdió 123.000 en agosto. Por sectores, los que más empleo generaron fueron el de ocio y hostelería, con 74.000 nuevos empleos, y el de transporte, con 47.000; mientras que el de educación perdió 144.000 puestos de trabajo.



Las remuneraciones por hora de los trabajadores subieron el mes pasado un promedio del 0,6 % a 30,85 dólares/hora y han aumentado un 4 % en un año. Los datos de los últimos meses indican que la demanda creciente de mano de obra, como consecuencia de la reactivación de la economía, ha puesto presión para el aumento en los sueldos.



La participación en la fuerza laboral se mantuvo sin cambios en septiembre en el 61,6%.



COMPLEJO PANORAMA PARA LA FED



El informe de desempleo de septiembre añade complejidad al panorama económico en EE.UU. donde se mezclan un sostenido rebote del gasto de los consumidores, una elevada inflación no vista en más de una década y unas previsiones de fuerte recuperación del producto interior bruto (PIB) de en torno al 6 % para final de año.



La tibia creación de empleo de septiembre podría aplazar el inicio de la retirada del estímulo monetario desplegado por la Reserva Federal (Fed) para apoyar a la economía tras el golpe de la pandemia.



En marzo de 2020, la Fed rebajó los tipos de interés en el rango de entre el 0 % y el 0,25 % y lanzó un multimillonario programa de compras de bonos para ayudar a la economía tras la llegada de la pandemia al país, medidas que mantiene desde entonces.



En su última reunión del mes pasado, el banco central estadounidense se mostró abierto a comenzar en noviembre con la reducción del programa de compra de bonos.



"Tras parecer que casi era un hecho, los números de hoy han generado confusión en las expectativas de esa rebaja (en el programa de estímulo)", señaló Seema Shah, estratega jefe de Principal Global Investors, en una nota a clientes.



Shah indicó que el banco central estadounidense parece "decidido" a comenzar la retirada del estímulo pero la cifra del mes pasado no da demasiados argumentos acerca de la solidez en la salud del mercado laboral.



En septiembre, la Fed rebajó sus previsiones de crecimiento económico hasta el 5,9 % este año, frente al 7 % estimado hace tres meses; mientras que elevó levemente las de inflación del 3,4 % al 4,2 % para final de año.



La inflación es ahora uno de los principales motivos de preocupación en EEUU, ya que se encuentra por encima del 5 %, en niveles no vistos en más de una década. El banco central, sin embargo, considera que es de carácter transitorio al estimar que en 2022 se moderará hasta el 2,2 %, cerca de la meta anual del 2 %.



EFE