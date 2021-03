Desigualdad en el acceso a vacunas es ‘grotesca’: OMS

La desigualdad en el acceso a las vacunas contra la covid-19 entre países ricos y pobres “aumenta” y se vuelve “grotesca”, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“En enero, declaré que el mundo estaba al borde de un catastrófico fracaso moral si no se adoptaban medidas urgentes para garantizar una distribución justa de las vacunas anticovid. Tenemos los medios para evitar este fracaso, pero es sorprendente lo poco que se ha hecho para evitarlo”, dijo en rueda de prensa.



“La diferencia entre el número de vacunas administradas en los países ricos y el número de vacunas administradas a través de Covax aumenta y se vuelve cada día más grotesca”, subrayó.



El sistema internacional Covax, creado especialmente por la OMS, busca abastecer este año de dosis al 20% de la población de casi 200 países y territorios y también cuenta con un mecanismo de financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos.



“Los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes, en buena salud y con riesgo bajo de contraer el covid-19 lo hacen en detrimento de la vida del personal sanitario, de las personas mayores y otros grupos de riesgo en otros países”, apuntó el jefe de la OMS.



“Los países más pobres se preguntan si los países ricos piensan realmente lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distribución no equitativa de las vacunas no es solo un escándalo moral, sino también es auto destructiva económica y epidemiológicamente”, insistió.



“Algunos países se apresuran en vacunar a toda la población cuando otros países no tienen nada. Esto puede dar seguridad a corto plazo, pero es un falso sentimiento de seguridad”, agregó.



La otra ola en Europa



De otra parte, Italia sumó 13.846 nuevos casos de coronavirus y 386 fallecidos en las últimas veinticuatro horas, mientras el país sufre un aumento de la presión hospitalaria, con un 42% de las camas ocupadas por pacientes de covid-19, según la Agencia Nacional de Servicios Regionales de Salud.



Los fallecidos, 386, suponen un fuerte incremento respeto a los 300 notificados el domingo y elevan la cifra total de muertos con coronavirus desde que empezó la emergencia en Italia en febrero de 2020 a 105.328 personas, mientras que el número total de contagiados alcanza las 3.400.877 de personas. La presión hospitalaria sigue creciendo y, de los 563.067 actuales positivos por coronavirus, 31.559 están ingresados, 627 enfermos más que el domingo.



Asimismo, Alemania va a prolongar las restricciones a la vida pública y la actividad económica hasta el 18 de abril, dijeron varios medios alemanes.



Este es uno de los acuerdos a los que han llegado la canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de gobierno de los 16 estados federados en la reunión virtual que están celebrando para analizar la situación de la pandemia de coronavirus en el país, cuyos resultados se comunicarán a la prensa al final del encuentro.



Alemania dará un paso atrás en su hoja de ruta de la desescalada, que dio su primer paso hace dos semanas con la reapertura con limitaciones de algunos comercios, debido al recrudecimiento de la situación. La incidencia acumulada en los últimos siete días se eleva a 107,3 casos por cada 100.000 habitantes, en una trayectoria ascendente.