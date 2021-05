Desplome del bitcóin provoca fallas en las plataformas de compraventa

El desplome en la cotización del bitcóin y otras criptomonedas provocó este miércoles problemas de servicio y parones temporales en las principales plataformas de compraventa del mercado, como Binance y Coinbase.



(El bitcóin se hunde y cae por debajo del umbral de los 40.000 dólares).

El bitcóin llegó a caer cerca de un 30 % antes de la apertura de Wall Street, perdiendo el nivel de los 30.000 dólares, y arrastró a otras divisas digitales como el Ethereum, que en su punto más bajo se dejó un 38 %, o la popular Dogecoin, más del 40 %.



Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas, tuvo que deshabilitar durante una hora las retiradas de Ethereum y del "token" ERC20 debido a la "congestión en la red" e informó de una subida temporal en las tarifas, según indicó en su Twitter.



Por su parte, Coinbase también reportó en su cuenta de esta red social que algunos servicios no estaban funcionando con normalidad y los usuarios no podían iniciar la sesión, ver sus cuentas o comerciar con criptomonedas, algo que tardó en resolver una hora.



"Hemos hecho un arreglo y estamos monitoreando los resultados, no obstante, no deberían tener más problemas con el acceso a Coinbase y Coinbase Pro. Nos disculpamos sinceramente por cualquier problema generado por el asunto y agradecemos su paciencia", tuiteó esta firma.



Además de garantizar la seguridad de los fondos, también comunicaron problemas ante la avalancha de operaciones otras plataformas como Gemini y Kraken, mientras que Bitfinex, por su parte, reveló que en las últimas 24 horas había manejado un volumen de negociación de 10.000 millones de dólares.



El bitcóin, rebotaba y se situaba en torno a 37.000 dólares, se ha resentido después de que el Banco Popular de China (el banco central chino) decidiera no aceptar como forma de pago los "tokens" digitales (activos que funcionan como monedas pero no tienen valor de curso legal).



Esa postura se suma a las dudas generadas recientemente por el fundador de Tesla, Elon Musk, que acumula una gran influencia entre los seguidores de las criptomonedas y hace casi una semana dijo que dejará de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental.



Este domingo, el bitcóin volvió a sufrir una fuerte corrección tras otro tuit de Musk que algunos interpretaron como un indicio de que Tesla había vendido o se disponía a vender los bitcoines que había comprado en febrero, aunque lo negó.



Además, el Banco Central Europeo ha señalado en su informe de estabilidad financiera de mayo que el bitcóin es un activo "arriesgado y especulativo" y que genera una "exorbitante huella de carbono" para el planeta.



EFE