Después de varios intentos, despejan el Canal de Suez

El Ever Given, con bandera panameña, quedó encallado en el tramo sur del canal, bloqueando el paso desde el mar Rojo al Mediterráneo y viceversa.

El portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado hoy y ya navega por el canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23, después de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de moverlo con la ayuda de la marea alta.



La Autoridad del Canal de Suez informó de que "han tenido éxito los esfuerzos de reflotar el barco" y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal, después de una semana en la que había estado en horizontal bloqueando el paso por el canal en ambos sentidos.



En el vídeo publicado por la autoridad gestora se puede ver como el portacontenedores flota en las aguas del canal y se mueve sin ayuda de los remolcadores, mientras se escuchan las sirenas de los barcos para celebrar la hazaña después de varios días de labores de draga y tracción.



Por su parte, la firma de servicios logísticos Leth Agencies, que opera en el canal, afirmó que el barco está navegando en dirección norte, rumbo a la zona central del canal, donde podrá anclarse en el Gran Lago.



Esta mañana, la Autoridad del Canal de Suez dijo que allí es donde podrá anclarse y pasará una inspección técnica después del incidente.



Según la cadena de televisión egipcia Extra News, que ha estado retransmitiendo en directo la operación para reflotar el portacontenedores, de 400 metros de eslora, el tránsito a través del canal se retomará esta misma tarde.



La navegación quedó suspendida después de que el barco, de bandera panameña y propiedad de la naviera taiwanesa Evergreen, con 18.300 contenedores a bordo, quedó encallado en medio de fuertes vientos y una tormenta de arena que azotaba Egipto.



Esto ha generado un embotellamiento en el canal de Suez, por el que pasa más del 10 % del comercio mundial y el 25 % de los contenedores, que alcanzaba hoy los 367 barcos, según el último recuento de Leth Agencies.



EFE