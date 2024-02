Dinamarca cerró investigación sobre sabotaje a gasoducto Nord Stream

La policía danesa anunció este lunes el cierre de su investigación del sabotaje a los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, ocurrido en septiembre de 2022, por "falta de bases" para abrir un caso penal.

Además de Dinamarca, Alemania y Suecia abrieron también sendas investigaciones. La fiscalía sueca cerró su investigación a inicios de este mes, estimando que lo ocurrido no era de su jurisdicción, mientras que en Alemania las pesquisas siguen su curso.



"En base a la investigación, las autoridades pueden concluir que el sabotaje de los gasoductos fue intencional. Al mismo tiempo, estiman que no hay bases para proseguir una investigación penal en Dinamarca", escribió la policía danesa en un comunicado.



El 26 de septiembre de 2022 se detectaron cuatro fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 frente a la isla danesa de Bornholm, dos en la zona económica sueca y dos en la de Dinamarca.



Ambos conductos conectan Rusia con Alemania y están en medio de las tensiones geopolíticas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Las explosiones se produjeron cerca de la isla danesa de Bornholm pero "fuera de las aguas territoriales danesas", señaló en el comunicado la policía de ese país.



La responsabilidad de las explosiones fue atribuida, según varias investigaciones de medios, a Ucrania, Rusia o Estados Unidos, pero todos lo niegan.

AFP