Diputados aprueban baja de impuesto a salarios en Argentina

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este domingo con amplio margen un proyecto que busca impulsar al consumo al eximir a más de un millón de trabajadores de un impuesto al salario.



La reforma del llamado impuesto a las ganancias, que aún debe ser aprobada por el Senado, obtuvo 241 votos a favor, ningún rechazo y tres abstenciones de legisladores del opositor Juntos por el Cambio (derecha), tras una maratónica sesión inusualmente convocada en día sábado.



"Esto es un paso fundamental para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar" el gravamen, declaró el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, un aliado del mandatario Alberto Fernández (peronista de centroizquierda).



De ser aprobado en el Senado, los empleados que ganen hasta 150.000 pesos (unos 1.530 dólares al cambio del día) dejarán de abonar el gravamen y se les devolverá lo pagado desde el 1 de enero.



Hasta ahora el mínimo no imponible estaba en salarios de 75.000 pesos (765 dólares) para solteros y 99.000 pesos (1.010 dólares) para un trabajador casado con dos hijos.



"Es una medida de alivio fiscal centrado en la clase media. Son 44.900 millones de pesos (458 millones de dólares) que van a volver a la economía. Todo va al consumo, al comercio", explicó Massa, impulsor de la iniciativa en un año electoral.



En octubre, se realizarán los comicios legislativos de medio término. La reducción o eliminación de ese tributo es un antiguo reclamo de sindicatos y trabajadores, sobre todo porque el nivel de sueldos sobre el que se paga no se actualiza al ritmo de la inflación (36,1% en 2020 y que acumuló 7,8% en el primer bimestre de 2021).



De aprobarse la reforma en el Senado, los tributantes pasarán de 22% a 7% del total de 20 millones de trabajadores. Argentina, de 44 millones de habitantes, sufre su tercer año de recesión, duramente golpeada además por la pandemia de covid-19.



Con el salario básico en 21.600 pesos (220 dólares), la pobreza alcanza al 40,9% de la población. Para no ser considerada pobre, una familia tipo (matrimonio y dos hijos) debe tener ingresos superiores a 58.000 pesos (591 dólares), según el Instituto de Estadísticas (Indec).



