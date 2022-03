'Estamos preparados para luchar si agreden a nuestros aliados': Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que las fuerzas de su país no buscan enfrentarse a los soldados rusos en Ucrania, pese a su despliegue en países del flanco este de la OTAN.

"Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que (Vladímir) Putin decida moverse hacia el oeste", apuntó Biden en su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU.

En su discurso, también reportó su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea (UE) y Canadá.



"Esta noche anuncio que nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, para aislar aún más a Rusia", dijo Biden provocando el aplauso en pie de los asistentes a su discurso.

Junto a ello, aseguró que su país perseguirá los crímenes de los oligarcas rusos y que para ello el Departamento de Justicia está formando un grupo de trabajo. "Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y decomisar vuestros yates, vuestros apartamentos de lujo, vuestros aviones privados", afirmó, dirigiéndose a los oligarcas rusos.

Junto a ello, recalcó que es posible que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "rodee con tanques Kiev, pero nunca se ganará los corazones y las almas del pueblo ucraniano". "Nunca extinguirá su amor por la libertad, nunca debilitará la determinación del mundo libre", puntualizó.

El presidente de Estados Unidos, acusó al presidente ruso de querer derribar "los cimientos del mundo libre" con la invasión de Ucrania, pero remarcó que "la libertad siempre vencerá sobre la tiranía".

El mundo ha "aislado" a Vladimir Putin por enviar a sus fuerzas rusas a cruzar la frontera con Ucrania, dijo el martes el presidente de Estados Unidos y destacó que las sanciones devastadoras "minarán" la economía de Rusia y debilitarán al ejército.



"Putin ahora está más aislado del mundo que nunca", afirmó y agregó que "no tiene ni idea de lo que se avecina" en términos de sanciones económicas. El presidente también arremetió contra el entorno de Putin, los oligarcas y los "líderes corruptos" que, según dijo, han malversado miles de millones de dólares, diciendo que se apoderarán de "sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados"

También aseguró que Estados Unidos liberará 30 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica como parte de un esfuerzo internacional para estabilizar el mercado tras la invasión de Rusia.

A su vez, Biden dijo que controlar la inflación es una prioridad mayor en su gobierno. "Mi principal prioridad es controlar los precios", aseguró, y agregó que su plan reduciría los costos y el déficit. Para ello, señaló que planea tener más productos "hechos en Estados Unidos" en lugar de estar "a merced de las cadenas de suministro extranjeras". Para lograr su objetivo, aseguró que reducirá los costos y no los sueldos.

El mandatario también se refirió a la pandemia y dijo que "el covid-19 ya no debería controlar nuestras vidas", cuando el uso de una mascarilla ahora es opcional en "la mayoría" de partes del país. "Seguiremos luchando contra este virus como lo hacemos con otras enfermedades", prometió, pero advirtió sobre la posibilidad de que la enfermedad mute y por eso llamó a "estar en guardia"

El líder defendió el "capitalismo", pero alertó que "sin competencia es explotación" y provoca el aumento de los precios, al criticar la creciente concentración de poder de las grandes empresas. "Soy un capitalista. Pero el capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación, y empuja al alza los precios", remarcó Biden.

A su vez, aseguró que el país va a tener "una década de la infraestructura". Biden se refirió al plan de infraestructuras aprobado en noviembre pasado de 1,2 billones de dólares y aseguró que va a transformar al país y ponerlo en el camino de la "competición económica" del siglo XXI, en concreto con China.



"Le he dicho a Xi Jinping, que nunca es bueno apostar en contra del pueblo estadounidense", apuntó el mandatario, en alusión a su homólogo chino. Aseguró que con ese plan van a crearse millones de trabajos para los estadounidenses, y se van a modernizar las carreteras, aeropuertos, puertos y canales.



Apuntó que su país solía tener la mejor infraestructura del mundo, pero que ahora ocupa el puesto decimotercero en este ámbito: "No seremos capaces de competir por los trabajos del siglo XXI si no arreglamos esto". Hizo mención a las inversiones en semiconductores y en su apuesta por nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos para poner a EE.UU. en la economía del futuro.

Pidió también que se apruebe una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. A su vez, presumió de haber conseguido que muchos países del centro y sur del continente americano accedan a "acoger a más refugiados y mantener seguras sus fronteras".

También se refirió a la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho al aborto en Estados Unidos está "bajo ataque como nunca antes", dijo el presidente. "Promover la libertad y la justicia también requiere proteger los derechos de las mujeres", señaló. "Si queremos avanzar, no retroceder, debemos proteger el acceso a la atención médica, para preservar el derecho de la mujer a elegir", afirmó.

Finalmente, aseguró que el país se mueve hacia adelante "de forma segura", hacia una cierta normalidad en la pandemia. "Hemos alcanzado un nuevo momento en la lucha contra la covid-19, con casos graves abajo en un nivel no visto desde julio pasado", afirmó.

AFP y EFE