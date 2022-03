Cuáles empresas de entretenimiento cortaron lazos con Rusia

Con la escalada de la guerra en Ucrania, las organizaciones de entretenimiento han intensificado la prohibición cultural contra Rusia.



Film Studios Walt Disney Co., Sony Corp. y WarnerMedia de AT&T Inc. han detenido el estreno en cines de películas en Rusia, incluidas "Turning Red" de Pixar, "Morbius" de Sony y "The Batman" de Warner Bros.

Además, Paramount Pictures dijo que retrasaría los estrenos rusos de sus películas "The Lost City" y "Sonic the Hedgehog 2" y Universal Pictures, una unidad de Comcast Corp., se unió a las suspensiones el 1 de marzo.

En un comunicado, Disney dijo: "Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis de refugiados emergente , estamos trabajando con nuestras ONG asociadas para brindar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados".



El Festival de Cine de Cannes no permite que las delegaciones rusas participen en las festividades de mayo.

A pesar de lo anterior, el parlamento de Rusia aprobó el viernes una ley de censura que impone penas de prisión de hasta 15 años y multas a los acusados ​​de difundir "noticias falsas" sobre el ejército. Quienes pidan sanciones contra Rusia y protesten por la invasión de Ucrania también pueden ser castigados.

Como resultado, las noticias de la BBC se retiraron de Rusia, citando preocupaciones de seguridad para su personal. Bloomberg News también detuvo temporalmente la recopilación de noticias dentro de Rusia. CNN ha suspendido las transmisiones.



El 1 de marzo, la Asociación Nacional de Locutores instó a las empresas estadounidenses a dejar de transmitir medios estatales rusos.

Roku Inc. y DirecTV, una empresa conjunta de AT&T y TPG Inc., abandonaron la red de noticias respaldada por Rusia, RT. RT America luego anunció que cerraría sus oficinas en EE. UU. y despediría a la mayoría de su personal, según CNN.

Netflix Inc. dijo que desafiaría los requisitos para transmitir canales de noticias rusos en su servicio en idioma local en Rusia. Además, Netflix también ha detenido todos los proyectos y adquisiciones de Rusia, incluidos cuatro originales rusos en producción, según Variety.

La Asociación Nacional de Ejecutivos de Programación de Televisión prohibió a las empresas rusas participar en su mercado internacional de ventas de televisión este junio.

WWE finalizó su asociación con la emisora ​​​​rusa Match y cerró WWE Network en Rusia. El Festival de la Canción de Eurovisión, el concurso internacional de composición de canciones que atrajo a 183 millones de espectadores el año pasado, prohibió las actuaciones rusas.

Por el lado de la publicidad, Cannes Lion no permite presentaciones o asistencia de rusos a su ceremonia de entrega de premios en junio. WPP, una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, está cerrando sus operaciones en Rusia, que emplea a casi 1400 personas.

De la misma manera, uno de los promotores de conciertos más grandes del mundo, Live Nation Entertainment Inc., ha dicho que no hará espectáculos en Rusia y que está eliminando a los proveedores rusos, informa NPR. Headliners, incluidos Twenty One Pilots, The Killers y Green Day, han cancelado los próximos conciertos en Rusia.

El Carnegie Hall de Nueva York reemplazó al director de orquesta ruso Valery Gergiev y al pianista Denis Matsuev en una actuación el 25 de febrero con la Filarmónica de Viena. Ambos artistas firmaron una carta abierta apoyando la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, según el New York Times. Desde entonces, Gergiev ha sido despedido como director titular de la Filarmónica de Múnich.

La Ópera Metropolitana de Nueva York dijo que ya no se comprometerá con artistas o instituciones que apoyen a Putin o que sean apoyados por él hasta que cese la invasión de Ucrania. En el Reino Unido, la Royal Opera House canceló las funciones de verano del Ballet Bolshoi.

BLOOMBERG