El dólar se debilita por el descontrol del coronavirus en EE. UU.

La apuesta a la divisa es principalmente una apuesta por el control relativo del virus, pero no refleja la fortaleza fundamental de las economías en cuestión.

El dólar está emitiendo una señal de advertencia a los responsables políticos de Estados Unidos: controlen el virus. Después de alcanzar un máximo histórico en marzo, un indicador del billete verde ha perdido el 10% de su valor, y las caídas se han acelerado en las últimas semanas a medida que los contagios se propagan, aparentemente sin control, por todo el país.



Gran parte de la ola de ventas se produjo durante las horas de negociación de Nueva York, lo que sugiere que los inversores nacionales están cerrando apuestas sobre la fortaleza y propician nuevas preguntas sobre la supremacía del dólar.



Entretanto, un modelo popular que ha guiado a los operadores de dólares durante las últimas dos décadas se ha deformado. Es una inversión rápida de la suerte. Al principio de la pandemia, el dólar se disparó después de que los inversores se refugiaran en activos estadounidenses como los bonos del Tesoro, mientras que el virus arrasaba Europa.



Pero con el aumento vertiginoso de los casos a nivel nacional, la ineficaz respuesta estadounidense a la enfermedad se ha convertido en una piedra de molino para la moneda, lo que ha generado preocupación por el daño duradero a la economía estadounidense, que podría mantener bajas las tasas de interés y el crecimiento durante años.



"Lo que la gente está esperando desesperadamente son buenas noticias sobre el control de virus, eso creo que es lo principal", dijo Stephen Jen, líder ejecutivo de Eurizon SLJ Capital Ltd. "La apuesta a la divisa es principalmente una apuesta por el control relativo del virus, pero no refleja la fortaleza fundamental de las economías en cuestión".



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Estados Unidos que contrasta con el progreso de la zona euro en la contención de infecciones, es ahora el factor clave del dólar, dictando impulsos más convencionales de la moneda, como el crecimiento relativo o la política monetaria.



Las pérdidas del dólar a menudo se han profundizado durante la jornada de negociación de Estados Unidos, lo que sugiere que los inversores vendieron después de que se publicaran las cifras de virus más recientes. Los especuladores ahora acumulan el mayor nivel de posiciones cortas desde noviembre de 2017, después de apostar a la fortaleza durante casi todo el año pasado.



El índice Bloomberg Dollar Spot se ha apreciado un 0,4% hoy después de caer más del 3% en julio, el peor rendimiento mensual desde enero de 2018. Sin embargo, antes de la caída del dólar a un mínimo de dos años en julio, se mostraba alcista.



Stephen Jen, un pionero de la llamada teoría de la sonrisa del dólar, que postula que el dólar ganará como resultado de un crecimiento de Estados Unidos superior al de otras naciones o durante la aversión al riesgo, Jen predijo en junio que la moneda se recuperaría a medida que la economía del país repuntara. En cambio, el dólar ha languidecido a medida que el aumento de las infecciones simultáneamente deshacen el crecimiento y disminuyen el apetito por la moneda como refugio.



Durante el fin de semana, el número de casos en California registró un aumento mayor que la media de 14 días y la tasa de transmisión de Nueva Jersey aumentó más. "La suposición clave que yo había hecho, que resultó no ser correcta, era que Estados Unidos resolvería la situación después de un periodo difícil", dijo Jen.





