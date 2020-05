Dólar en Colombia ajustó su quinta semana de pérdidas

El dólar en el mercado colombiano cerró con pérdidas la semana. Según la Bolsa de Valores de Colombia, el precio promedio de la divisa al cierre de este lunes fue de $3.718.



En el arranque de la semana, la TRM se ubicaba en $3.782, lo que significa una revaluación del peso colombiano de 64 pesos.

Luego de registrar máximos este año de $4.220, el dólar local se desinfló y ajustó cinco semanas de movimiento bajista.



Dicha baja tuvo su mayor impulso desde la última semana de abril, donde los estímulos monetarios de la FED a nivel internacional, disminuyen la percepción de riesgo a nivel global en los mercados financieros.



Por su parte, el petróleo de referencia WTI actualmente cotiza alrededor de los 33 dólares por barril, luego registrar precios negativos el mes pasado. En este sentido es importante considerar que actualmente la correlación histórica entre el dólar local y el petróleo es menos intensa que en otros momentos de mercado y por tanto, si bien puede generar movimientos y volatilidad en el precio de la divisa, no determina la dirección de largo plazo de la misma. Actualmente la divisa se guía por la percepción de riesgo a nivel global.



Para final de mayo el dólar local acumula una valorización año corrido cercana al 14.5%, con una volatilidad semanal alrededor de los 60 pesos.



Según Alexander Ríos, analista económico de Inverxia by estratégica, el entorno global continúa siendo temeroso ante la evolución del Covid-19 y sus futuros impactos en la economía real cada vez son más latentes, niveles de desempleo no vistos desde la gran crisis de 1930 parecen ser comunes, no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo.



En este sentido los estímulos monetarios brindados por la FED QE – Quantitative Easing – son la principal herramienta para mitigar los efectos en la economía norteamericana.



Así mismo, para Colombia el dato de desempleo se ubica en el 19.8%, dato históricamente elevado que sobrepasa las estimaciones del 16% de los analistas.



No obstante, igual a la mayoría de países a nivel global, el gobierno colombiano tiene en marcha políticas de estímulo económico para una pronta reactivación, en esa línea, hoy el Banco de la República ajusta sus tasas 50 pbs a la baja dejándola en 2.75%.



Actualmente el principal “Driver” de mercado viene dado por la percepción de riesgo y su influencia en la demanda de títulos en dólares como moneda refugio a nivel global.



Mientras la percepción de riesgo aumente, observable en el índice VIX, la fortaleza del dólar aumentará a nivel global impulsando la divisa al alza en el mercado local.



El VIX tocó máximos semejantes a la crisis del 2008 a mitad del mes de marzo, a partir de este momento su retroceso ha sido drástico junto con el comportamiento del dólar local, el cual paso de 4.220 a 3.730 actualmente.



No obstante, es importante resaltar el resurgimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y en este sentido, de no darse acercamientos cordiales, los niveles de incertidumbre tenderán nuevamente al alza junto con el dólar a nivel global y por supuesto local.



Para Inverxia, el rango de negociación estará en $3.710 y los $3.800 para la próxima semana.



De brindarse un parte de tranquilidad respecto a la evolución del virus y su influencia en la reactivación de las economías a nivel global, en conjunto con acercamientos entre el gobierno americano y asiático, podríamos observar negociaciones del tipo de cambio cercano a los $3.640 pesos por dólar. Caso contrario, nuestro pronóstico de mediano y largo plazo será de los $4.200.