Trump dice que China permitió que el mundo se infectara de coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a la ONU que obligue a China a "rendir cuentas" por "infectar al mundo" con la covid-19, y aseguró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está "prácticamente controlada" por el Gobierno chino.



"Las Naciones Unidas deben hacer que China rinda cuentas por sus actos" relacionados con la pandemia, dijo Trump en su cuarto discurso ante la Asamblea General de la ONU, enviado en video. "En los primeros días del virus, China prohibió los viajes a nivel doméstico mientras permitía que los vuelos abandonaran China e infectaran al mundo", denunció el mandatario.



Trump subrayó que el "Gobierno chino, y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon falsamente que no había pruebas de transmisión entre humanos" del coronavirus, y que luego "dijeron, falsamente, que la gente sin síntomas no contagiaría la enfermedad".



El presidente ha culpado repetidamente a Pekín y a la OMS por el impacto de la pandemia en Estados Unidos, el país más golpeado del mundo, con casi 200.000 muertos y 6,8 millones de contagios.



Trump describió el combate contra la pandemia como "una gran lucha global" de proporciones similares a la que llevó a la creación de la ONU hace 75 años, y volvió a describir la enfermedad como "el virus de China", a pesar de las acusaciones de racismo que le ha merecido el uso de ese término.



"(En Estados Unidos) Hemos lanzado la movilización más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial", insistió el mandatario. "Distribuiremos una vacuna, derrotaremos al virus, acabaremos con la pandemia y entraremos en una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedentes", prometió.



Trump también arremetió contra China en el plano medioambiental, al afirmar que "las emisiones de carbono" del gigante asiático son "casi el doble que las de Estados Unidos, y están creciendo rápidamente". "Quienes atacan el excepcional historial medioambiental de Estados Unidos mientras ignoran la polución rampante de China no están interesados en el medioambiente", dijo el presidente que ha iniciado el proceso para retirar a su país del Acuerdo de París sobre el clima.





EFE