¿Tendrá éxito el nuevo juicio político a Trump?

Aunque Donald Trump dejó el pasado 20 de enero de ser el presidente de Estados Unidos, eso no frenó el impeachment en su contra, el cual inició en el Senado esta semana cuando la Cámara de Representantes envió los cargos para que sea enjuiciado, en principio, alrededor del 8 de febrero.



(Demócratas iniciaron el proceso para un nuevo juicio político a Trump).

No obstante, este proceso, que es el segundo que enfrenta el republicano, en estos momentos tendría pocas posibilidades de salir adelante, según indican los expertos.



Cabe recordar que para que Trump sea enjuiciado, se necesitaría el voto de dos tercios de la Cámara Alta, es decir, un total de 67 legisladores. Esto hace que, como los demócratas cuentan con 50, necesitarían el apoyo de 17 republicanos.



(Trump se enfrenta a un segundo juicio político).



Ante esto, un precedente que se vio esta semana fue una votación alrededor de declarar el proceso inconstitucional, la cual se saldó con el apoyo de todos los demócratas y tan solo cinco republicanos, lo que demostró que la mayor parte del partido sigue respaldando a Trump en este tema.



“Ahora mismo todo indica que no será enjuiciado, pues la votación de esta semana dejó claro que no todos los republicanos están de acuerdo con condenar a Trump”, apunta el analista político, Robert Valencia.



De igual forma, Mauricio Jaramillo Jassir, indica que aunque tras el asalto al Capitolio había una mayor intención, ese impulso se ha ido despejando. “El día del asalto del 6 de enero había ánimos para apoyar el impeachment, pero creo que pasada la emoción inicial, realmente a los republicanos no les interesa pasar a la historia por llevar a cabo la muerte política de Trump. Además, la urgencia de la vacunación y la reactivación económica hace que ese tema sea mucho menos importante hoy en día”.



Como Trump ya no está en ejercicio de sus funciones como presidente, el objetivo de los demócratas es evitar que el exmandatario vuelva a ocupar un cargo público en el futuro, lo que le impediría presentarse a las elecciones de 2024. Para esta inhabilidad, tras condenarle por los cargos, solo haría falta una mayoría sencilla en el Senado.



Dicho esto, una de las claves en el proceso, según Valencia, será el contexto que logren presentar los demócratas. “Su estrategia es encontrar la evidencia suficiente que demuestre, no solo que Trump incitó el asalto, sino también que ratifiquen un patrón de comportamiento hacia eso, con su teoría de la conspiración de que le robaron las elecciones o su presión en Georgia para revertir las elecciones. Es decir, demostrar que lo del 6 de enero se venía gestando desde antes”.



Según el experto, “muchos no entienden la postura de los republicanos de defender a Trump, pues los asaltantes iban con la idea de hacerles daño”.



