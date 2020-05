Donald Trump y Twitter se lanzan a una guerra abierta

Twitter pone advertencias en los mensajes de @realDonaldTrump; el presidente de Estados Unidos acusa a Twitter de hacer activismo político; y los tuits se disparan, en todos los sentidos. Es difícil adivinar el resultado de este nuevo tipo de confrontación entre Trump y la red social que él mismo critica, pero que también es su principal herramienta de comunicación, donde tiene más de 80 millones de seguidores.



(Trump firma decreto para regular contenidos de las redes sociales).

Cinco meses antes de las presidenciales en las que el mandatario buscará la reelección, esta controversia le permite a Trump reactivar su base electoral al denunciar lo que considera una injusticia.



Esta guerra abierta se trasladó ayer a un terreno dramático: los violentos enfrentamientos en Minneapolis tras la muerte de un hombre negro, George Floyd, durante su arresto por policías blancos.



Twitter ocultó un tuit del inquilino de la Casa Blanca, diciendo que estaba violando las directrices de la plataforma para evitar que se haga apología de la violencia. El mensaje sin embargo es visible: “Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el Ejército está completamente a su lado. Ante cualquier dificultad asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo”.



Desafiando a la red social, la cuenta oficial de la Casa Blanca, @WhiteHouse, tuiteó el mensaje de Trump sobre las protestas en Minneapolis que Twitter había ocultado. La red social no tardó en responder, ocultando otra vez el tuit y reiterando la advertencia anterior: “Este tuit incumplió las Reglas relativas a glorificar la violencia. Sin embargo, Twitter determinó que puede ser de interés público que dicho tuit permanezca accesible”.



“El presidente no glorificó la violencia. Claramente la condenó”, comentó la Casa Blanca en su cuenta en la red social. Y añadió que Jack Dorsey, cofundador y presidente ejecutivo de Twitter, y “los verificadores de datos sesgados y de mala fe han dejado en claro que Twitter es un editor, no una plataforma”.



El presidente estadounidense firmó el jueves un decreto que permite regular la sección 230 de la llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, pilar del funcionamiento de las plataformas digitales. Esta norma ofrece inmunidad a Facebook, Twitter, YouTube o Google contra cualquier acción legal relacionada con el contenido publicado por terceros y les da la libertad de intervenir en las plataformas como lo deseen.



El decreto busca modificar el alcance de esta ley de 1996 y establece que la inmunidad no puede extenderse a aquellos que practican la “censura desde ciertos puntos de vista”. “Cuando redes sociales poderosas censuran opiniones (...) dejan de funcionar como foros pasivos. Deben ser considerados y tratados como creadores de contenido”, dice el texto.



Pero para el senador demócrata Ron Wyden, lo que Trump principalmente quiere es “intimidar” a las redes sociales, y ataca la Sección 230 “poque protege el derecho de las empresas a no tener que esconder sus mentiras”.



Eric Goldman, director del Instituto de Derecho de Alta Tecnología de la Universidad de Santa Clara, dijo que el decreto tiene que ver “más con teatro político que con cambiar la legislación”. La norma “no se respalda legalmente, va en contra de más de 900 decisiones judiciales”, opinó.



Uno de los asesores cercanos del presidente, Dan Scavino, quien está particularmente preocupado por su estrategia de redes sociales, avanzó en los ataques contra la red social. “Twitter solo dice mentiras, cada vez más personas comienzan a darse cuenta de eso”, tuiteó.