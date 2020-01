Duque pedirá a Guaidó la extradición de Aida Merlano

El Gobierno de Colombia anunció este martes que solicitará a Juan Guaidó, al que considera el presidente "legítimo" de Venezuela, la extradición de la excongresista colombiana Aída Merlano, capturada en la ciudad venezolana de Maracaibo y que se encontraba prófuga desde octubre pasado.



Lea: (Capturan en Venezuela a Aida Merlano)

"Como es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y, por ende, no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro", señaló en un comunicado el Ministerio de Justicia al explicar las razones para solicitar ante el líder opositor la extradición.



En la nota oficial se subraya que, una vez el "juez competente solicite la extradición" de Merlano, el Gobierno colombiano "hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó".



Merlano, quien en octubre pasado escapó mientras se encontraba en una cita médica en su país, donde cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral, fue arrestada en la ciudad venezolana de Maracaibo, informó el lunes el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.



"Tras arduas investigaciones realizadas por nuestros funcionarios de las (Fuerzas Especiales de la Policía) FAES, fue detenida la exsenadora Aída Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia", indicó el Ministerio del Interior venezolano.



El Ejecutivo colombiano, presidido por Iván Duque, indicó hoy, sin embargo, que aunque "Interpol Colombia solicitó a Interpol Venezuela confirmar la captura de la señora Aída Merlano, a la fecha no se ha recibido confirmación alguna".



RUPTURA CON MADURO



Colombia y Venezuela, que comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, cuando Nicolás Maduro anunció la ruptura tras el intento de ingreso a su país de una caravana de ayuda humanitaria liderada por el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 naciones.



Duque ha reiterado en varias ocasiones su apoyo a Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo de Venezuela como presidente encargado del país por considerar ilegítimo a Maduro, reelegido en unos comicios que la oposición tacha de fraudulentos.



Este martes, la canciller Claudia Blum recordó la posición de Colombia ante la situación en Venezuela y aseguró a medios locales que, aunque la situación es "compleja", la solicitud de extradición de Merlano "de ninguna forma puede ser con el Gobierno de Maduro".



FUGA Y DETENCIÓN



El director de las FAES, Miguel Domínguez, explicó el lunes que Merlano ingresó al territorio venezolano "de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado". "Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público", agregó sin más detalles la cartera de Interior al pie de una fotografía en la que muestran a la excongresista y su acompañante de espaldas.



Merlano fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 fue anulada en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales.



El pasado 1 de octubre, Merlano, que cumplía su condena por corrupción electoral en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, escapó saliendo por una ventana del consultorio al que había sido autorizada a ir para una cita odontológica. Un video tomado ese día muestra que la excongresista se descolgó por una ventana usando una soga y cayó acostada en medio de la calle, ante la sorpresa de quienes pasaban por el lugar.





EFE