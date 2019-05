¿Economía de Venezuela empieza a reaccionar? Hay una señal

Cuando el Banco Central de Venezuela publicó sorpresivamente la noche del martes años de datos económicos en su sitio web, la información más llamativa fue la desaceleración de la hiperinflación este año.



Los venezolanos se burlaron de inmediato ante tal noción y el escepticismo desde luego se entiende, dada la poca credibilidad que a estas alturas tiene el régimen de Nicolás Maduro. Lo extraño es que el informe del Banco Central en realidad parece estar en lo correcto a grandes rasgos: la inflación se está desacelerando.



No solo refleja eso el índice Café con Leche de Bloomberg: la tasa anual se redujo a 99.900% frente al 224.900% de fines del año pasado, sino que también lo hace el mercado de divisas, donde el ritmo de la caída del bolívar frente al dólar ha disminuido notablemente.



Economistas locales que estudian de cerca la inflación comentan que el régimen de Maduro propiciado esta desaceleración en gran medida al obligar a los bancos a traspasar enormes cantidades de efectivo al Banco Central.



Esto les ha impedido otorgar créditos a personas que normalmente los usan para comprar dólares en el mercado negro y, en el proceso, aportar a la espiral hiperinflacionaria.



"La restricción monetaria brutal de hecho ha moderado la inflación", explico Omar Zambrano, economista de Caracas que ofrece servicios de consultoría. Casi nadie había pronosticado tal cosa en Venezuela este año.



La mayoría de las proyecciones en realidad hablaba de un aumento espectacular de la inflación a medida que el país socialista avanza hacia su sexto año de colapso económico.



El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyecto una tasa de 10.000.000% antes de 2020. Lo propio hizo Fitch Ratings. No obstante, pocos parecen creer que esta tendencia actual de desaceleracion se mantendrá.



De acuerdo con analistas, en un país que ya vive una crisis humanitaria, el malestar económico inducido por la nueva política de la autoridad monetaria es demasiado extremo para mantener el plan vigente por mucho tiempo.



Además, indican que la causa subyacente de la hiperinflación, la impresión de bolívares para financiar un déficit presupuestario gigantesco, permanece intacta. "El gobierno sigue imprimiendo dinero porque no tiene opciones para financiar legítimamente el déficit", planteo Zambrano.



Surge el misterio sobre que causo que el gobierno publicara repentinamente el martes años de datos. Hay teorías, como la idea de que la medida es un intento de evitar sanciones del FMI, pero el gobierno no ha dicho nada al respecto. Hace anos, Maduro detuvo gradualmente la publicación de datos cuando la economía comenzó a desplomarse tras el colapso del petróleo, la mayor exportación del país.



Los nuevos datos del gobierno cifran la tasa de inflación mensual en 34% en abril, una baja notoria frente al máximo de 197% de enero.



También muestran que la economía se contrajo un impactante 23% en el tercer trimestre de 2018, una tendencia que probablemente no ha hecho más que empeorar desde entonces. "Lograron su objetivo de contener el colapso del bolívar a costa de una economía más pequeña y más precariedad", comento Henkel Garcia, director de la consultora Econométrica, con sede en Caracas