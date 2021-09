Economía de la zona euro superará este año su nivel previo al covid

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, estimó este jueves que la economía de la zona euro va a "superar" antes de finales de año su nivel previo a la pandemia, tras la revisión al alza por parte de la institución de su proyección de crecimiento para 2021.



(Lea: Banco Mundial: más pesimista sobre la recuperación económica global)



El BCE aumentó este jueves a 5% su estimación de crecimiento en la zona euro en 2021, en un contexto de reactivación económica tras el impacto de la pandemia, según Lagarde. Esto es 0,4 puntos porcentuales más que la anterior previsión, de 4,6%.



(Lea: FMI vislumbra un mejor panorama económico mundial)

En cambio, los expertos del BCE recortaron levemente su estimación de crecimiento para 2022 de 4,7% a 4,6%, y para 2023 la dejaron sin cambios en 2,1%. "La economía remonta, pero aún no estamos en la situación que queremos.



(Lea: Colombia está entre los países con mayor desempleo)



Aún no hemos superado todas las dificultades", aseguró Lagarde. La BCE también anunció que disminuirá el ritmo de sus políticas monetarias expansivas, disminuyendo el volumen del programa de compra de deuda pública y privada.



Una medida esperada por los mercados desde hace meses. La entidad de Fráncfort no aclaró si tiene previsto normalizar su política monetarias, tras las medidas excepcionales adoptadas en los últimos años por la pandemia del covid-19.



La discusión sobre el futuro de la política monetaria tendrá lugar "en diciembre", dijo Lagarde, quien recordó que esta cuestión no se había tratado en la reunión de gobernadores de este jueves.



"Ya llegará el momento" de normalizar la política monetaria, afirmó Lagarde. Pero consideró que ahora "es demasiado pronto".



"El Consejo de gobernadores decidió lo mínimo posible. No cambiar nada hubiera sido demasiado poco teniendo en cuenta el aumento de la inflación", registrado en la

zona euro desde la primavera, explicó el analista Jens-Oliver Niklasch, del banco LBBW.



¿UNA INFLACIÓN SOLO TEMPORAL?



En cuanto a la inflación en la zona euro, el BCE modificó al alza su estimación para 2021, 2022 y 2023. Este año el índice de precios al consumidor debería aumentar 2,2%, es decir más que el objetivo a mediano plazo de la institución con sede en Fráncfort, indicó Lagarde.



La inflación, que es de 4,6% hasta el momento, se situaría en 1,7% en 2022 y 1,5% en 2023. Sin embargo, el BCE indicó que el alza actual es "ampliamente temporal", agregó Lagarde Pero esta presión sobre los precios "podría resultar más persistente", reconoció la dirigente francesa, lo que podría obligar el BCE a actuar.



En ese encuentro, el BCE mantuvo sus principales tasas en su nivel más bajo de la historia. Es la segunda reunión en los últimos meses de los banqueros centrales de la UE, tras haber anunciado en julio su objetivo de lograr una inflación del 2%, que puede experimentar variaciones temporales.



La principal tasa de interés se mantuvo en cero, y a los bancos se les aplicará una retención de 0,50% en los depósitos que entregan al banco central en lugar de prestarlos a sus clientes. "El BCE actúa a ritmo de caracol", lamentó el analista Holger Schmieding, del banco Berenberg.





AFP