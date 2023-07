Realidad inconclusa: ¿logrará EE. UU. evitar la recesión?

La economía estadounidense se encuentra en una "senda muy estrecha" para evitar una recesión, afirma el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, quien también advierte de riesgos en la recuperación de China.



"Una recesión no está en nuestro punto de partida", declaró Gourinchas durante una entrevista en la sede del FMI en Washington, antes de la publicación de las proyecciones actualizadas del organismo sobre crecimiento mundial el martes.



"Somos precavidamente prudentes acerca de si la economía estadounidense podría evitar una recesión" y "fluir hacia su objetivo de inflación sin tener una recesión en el futuro", afirmó. "Es una senda muy, muy estrecha", añadió.



El martes por la mañana, el FMI elevó su previsión de crecimiento mundial para 2023 al 3%, es decir 0,2 puntos porcentuales más que en sus anteriores pronósticos de abril.



El FMI prevé que gran parte del crecimiento de este año y del próximo proceda de las economías emergentes y en desarrollo, porque países como Estados Unidos y Japón crecerán a una tasa mucho menor que China e India. Pero el informe del FMI también señala riesgos crecientes para la economía china tras la pandemia, sobre todo en su problemático sector inmobiliario.



El FMI sigue pronosticando que la economía china crecerá un 5,2% este año, una cifra muy superior a la del año pasado.



Pero ahora hay indicios de que la rápida recuperación económica de China tras la pandemia del covid-19 podría estar "debilitándose más rápidamente de lo que quizá se había previsto", declaró Gourinchas. "Hay cierta preocupación sobre la fortaleza de la economía china en el futuro", dijo.



"Quizá siga habiendo cierta inactividad en la economía china que no va a desaparecer y que está pesando sobre los precios", añadió.



Esta atonía ha tenido un efecto positivo en las perspectivas de inflación mundial. El FMI prevé ahora que el aumento de los precios pase del 8,7% en 2022 al 6,8% este año, debido en parte al descenso de la inflación china. Pero aunque puede ser una buena noticia para la economía mundial, podría plantear desafíos para los políticos chinos, expresó Gourinchas.



"Podría requerir algunas políticas más fuertes por parte de las autoridades chinas", tanto en términos de política monetaria como fiscal, opinó.



Rusia resiste

Se espera que la economía rusa crezca este año mucho más de lo previsto por el FMI en abril, debido sobre todo a una demanda interna más fuerte de lo esperado y al gasto público.



El FMI prevé ahora un crecimiento del 1,5%, es decir 0,8 puntos porcentuales más que en abril para Rusia. "Hay un fuerte componente que viene del gasto fiscal en el contexto de la invasión rusa de Ucrania", dijo Gourinchas.



"Existe un fuerte esfuerzo en defensa y militar, y eso está proporcionando cierto estímulo a la economía doméstica", añadió.



Los ingresos por exportaciones también resisten pese a que el país es objeto de sanciones por haber invadido Ucrania, y al precio tope establecido por los países del G7 al petróleo ruso. "Hasta ahora, los ingresos por exportaciones, especialmente de crudo, se han mantenido bastante fuertes", indicó.



A mediano plazo, el FMI pronostica que la economía rusa se desacelerará, en comparación con las previsiones de antes de que comenzara la guerra.



"Nuestras previsiones de crecimiento a mediano plazo para Rusia están por debajo del 1%", declaró a la AFP.



​AFP