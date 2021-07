Economía mundial, al vaivén del optimismo y la incertidumbre

El 2021 es el año de la recuperación tras la pandemia, y desde el primer día el sentimiento fue de un gran optimismo, que se ha mantenido a lo largo del primer semestre. No obstante, ya dentro de la segunda mitad, el temor por los riesgos ha vuelto a tomar parte del protagonismo, lo que ha ensombrecido el panorama a futuro, aunque eso no quiera decir que el repunte económico esté en duda.



(La economía mundial necesita algo más que un pinchazo en un brazo).

Y es que frente a un inicio de año con el pistoletazo de salida a los planes de vacunación en el mundo, sumado a los proyectos de estímulo de Estados Unidos o el repunte en el primer trimestre de China, que impulsaron las buenas perspectivas, en las últimas semanas diversas cifras económicas no tan positivas, el avance de nuevas variantes de la covid y la vuelta a restricciones han despertado una nueva ola de nerviosismo.



Tal como explica Esteban Tamayo, economista para Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe de Citi, “la primera mitad del año efectivamente estuvo caracterizada por optimismo, pero no creo que fuera excesivo. La vacunación han sido rápida en muchos países y se acelera en países emergentes, lo cual justifica los ajustes al alza de crecimiento. Ahora, a medida que se incorporan nuevos riesgos y pasa el ruido de los efectos base del 2020, los economistas pueden hacer un ajuste más preciso”.



(Economía global va rumbo a su crecimiento más rápido en más de 50 años).



De momento, las señalen van en ambas direcciones. La Reserva Federal sigue diciendo que el PIB de Estados Unidos tendrá su mayor crecimiento en décadas, mientras que la previsión de China sigue estando por encima del 8% y la Unión Europea avanzaría alrededor del 5%.



En contraste, varias cifras no fueron tan positivas. Por ejemplo, esta semana el PIB de China anunció un alza de 7,9% en el segundo trimestre, lejos del 18,3% del primero, y un poco por debajo de la previsión.



Y aunque no se conoce el crecimiento de Estados Unidos para este periodo, su último indicador de ISM, que mide el dinamismo de los servicios en el país, se desaceleró y bajó 3 puntos en junio frente a mayo. La manufactura tuvo un comportamiento similar.



Los mercados, de igual forma, han marcado una mayor volatilidad en semanas pasadas, reflejando la incertidumbre en los mercados e impulsando el valor de activos refugio como el dólar o los bonos de Estados Unidos.



“Un elemento evidentemente negativo son las nuevas variantes de covid, lo cual podría limitar la velocidad de la recuperación, pero no frenarla. Otro elemento podría ser la Fed anunciando un ajuste de su política expansiva más temprano de lo previsto”, considera Tamayo.



Es por esto mismo, la presencia de la pandemia, que Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, asegura que “el virus sigue vigente y creando dificultades porque nos hemos relajado, pero también que es un virus que muta muy rápido y que no podemos cantar victoria hasta no lograr una vacunación global masiva. Todavía nos hace falta un importante camino”.



(Colombia, en el grupo ‘lento’ de la recuperación mundial).



Otra de las preguntas es si ese nerviosismo que se ve a nivel global, lo podríamos ver en Colombia. En este sentido, Reyes apunta que “no estamos ajenos a que nuevas cepas compliquen la reactivación o a que factores como la alta tasa de desempleo o informalidad limiten la capacidad de recuperación. También estamos sujetos a lo que pase en el mundo, si suben tasas temprano o si la inflación se desborda, pero la economía colombiana es resiliente y eso apuntalará un buen desempeño para el 2021”.



Tamayo, por su parte, indica que “Colombia acaba de pasar su pico más fuerte de Covid y un par de meses complicados por las protestas sociales, y a pesar de esto, el momentum de crecimiento continúa y varios analistas (y entidades públicas) continúan revisando al alza sus expectativas”.



Así las cosas, aunque la incertidumbre volvió a la economía mundial y la perspectiva quizá no es tan optimista como al principio del año, o incluso hay varios riesgos en el horizonte que podrían perjudicar el dinamismo internacional, como señala Reyes, “la recuperación de la economía mundial ha sido sólida y creo que al final de cuentas, el mundo está, así crezca menos de lo previsto, superando con creces un problema muy complejo”.

