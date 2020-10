Economía mundial empieza a presentar brotes verdes

Pese a la incertidumbre, la economía mundial empieza a mostrar signos positivos tras la mayor crisis que ha sufrido en décadas. La semana pasada, China anunció un crecimiento de 4,9% en el tercer trimestre, lo que unido al alza de más de 11% en el segundo, le permite volver a positivo en 2020.



Y Estados Unidos el jueves también volvió a crecer, con un avance de 7,4% o 33,1% en la medición anualizada, que si bien no le sirve para borrar las caídas por la pandemia, le pone en la senda de la recuperación.



Pero no solo las dos mayores potencias económicas volvieron a crecer, sino que es una tendencia que se empieza a ver en distintas partes del mundo. Y una de ellas es Europa, pues el PIB en el tercer trimestre de la eurozona repuntó 12,7%, la mayor cifra de su historia que, no obstante, al igual que en Estados Unidos, no es suficiente para recuperar lo perdido: en términos interanuales, el dato cae 8,7% respecto al mismo periodo del año pasado.



El crecimiento que presentaron los 27 países de la Unión Europea en conjunto fue ligeramente inferior, de 12,1%.



Esos avances históricos también se observan a nivel individual, pues Francia repuntó 18,2%, España 16,7%, Italia 16,1% y Alemania un 8,2%.



Más allá de Europa, también ayer se conoció el crecimiento económico de México, el cual sorprendió al alza, al repuntar 12% en el tercer trimestre. Cabe recordar que en entre abril y junio perdió 18,7%, lo que hace que la caída interanual sea de 8,6%.



De igual forma, aunque todavía no se tienen datos de la evolución del PIB en Chile, ayer se publicó el dato de desempleo, el cual ya empezó también a mejorar, bajando hasta 12,3%.



Brasil, por su parte, mostró una nota negativa, al impulsar el desempleo en la mayor economía de la región hasta 14,4%, el máximo nivel desde el inicio de la serie histórica en el país.



PANORAMA NEGATIVO



A pesar de los brotes verdes en algunas partes del mundo, los repuntes que se han visto en las últimas semanas de las cifras de contagios de coronavirus, especialmente en Europa y, más recientemente, en Estados Unidos, hacen prever que la recuperación pondría desacelerarse en lo que resta de este 2020.



Hace una semana, el índice PMI en la eurozona, que mide su actividad económica, volvió a mostrar una contracción y retornó a los niveles de junio, mientras que el informe apuntaba al riesgo de una doble recesión en el Viejo Continente. Y este jueves, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dejó claro que “la recuperación económica de la zona del euro pierde dinamismo”.



Aunque ese mismo indicador para septiembre fue positivo en Estados Unidos, con el mejor dato en 20 meses, ayer el ISM manufacturero de Chicago presentó una desaceleración, al caer 1,3 puntos frente a septiembre.



Esta situación la recogieron los mercados durante la semana, y ayer volvieron a presentar importantes descensos, confirmando la vuelta de la volatilidad por la incertidumbre económica para el cierre de este año.



Wall Street terminó ayer la peor semana y mes desde marzo, al tiempo que el petróleo siguió a la baja, pues ayer el precio del Brent perdió un 0,5% adicional hasta US$ 37,46 por cada barril.