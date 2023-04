Economía mundial está fragmentándose en bloques: Banco Central Europeo

Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo (BCE) advirtió que los cambios en la economía mundial inducidos por la situación geopolítica plantean un desafío para el Banco Central Europeo y sus pares.



(Lea: Sanciones económicas son un riesgo para el dólar: Janet Yellen).



“Estamos siendo testigos de una fragmentación de la economía global en bloques que compiten, y cada bloque intenta acercar la mayor parte del resto del mundo a sus respectivos intereses estratégicos y valores compartidos”, dijo ayer la líder del BCE.



“Todo esto podría tener implicaciones de gran alcance en muchos dominios de la formulación de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales”, aseguró Christine Lagarde en un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, describiendo la posible inestabilidad en torno a las cadenas de suministro mundiales, así como una mayor “multipolaridad”.

Los comentarios de Lagarde se suman a una discusión sostenida la semana pasada entre los jefes de Finanzas sobre el papel creciente de las luchas geopolíticas –como la invasión de Ucrania por parte de Rusia– en la economía global.



La conclusión clave entre las naciones ricas y democráticas es que existe la necesidad de una mayor “resiliencia” de las cadenas de suministro para garantizar que estén mejor aisladas de riesgos que van desde guerras y pandemias hasta intentos de coerción por parte de regímenes autoritarios.



(Además: La otra guerra inclemente que libran Ucrania y Rusia).



Pero otros, incluido el Fondo Monetario Internacional, advierten que una “fragmentación” del mundo en bloques competitivos puede perjudicar el crecimiento.

“Los bancos centrales deben proporcionar estabilidad en una era que es cualquier cosa menos estable”, dijo Lagarde.

“El momento de pensar en como responder a la cambiante situación geopolítica no es cuando la fragmentación esta sobre nosotros, sino antes”, aseguró la presidente del BCE.

La discusión entre crisis y tasas de interés

Lagarde también sostuvo que la reciente crisis entre algunos bancos regionales de Estados Unidos y el Credit Suisse no debería implicar una rebaja de las tasas de interés por parte de su institución.



“No tenemos que recortar (las tasas). Ya veremos. Porque realmente tenemos que medir lo que saldrá de estos acontecimientos financieros recientes”, señaló Lagarde en una entrevista con la cadena de noticias CNN.



(Vea: Las 2 caras del plan de China para tener un lugar central en el mundo).



La jerarca del Banco Central Europeo cree fundamental observar en qué medida los bancos están endureciendo o no las condiciones crediticias.



“¿Qué impacto tendrán? ¿Cómo reaccionarán los bancos? ¿Cómo evaluarán el riesgo” y cómo seguirán prestando dinero a empresas y hogares, agregó la directora del BCE.

El trabajo de la banca

Al hablar de los bancos comerciales, Lagarde dijo que “si no prestan demasiado y manejan su riesgo, podría disminuir nuestro trabajo para reducir la inflación (...). Pero si ajustan demasiado el crédito, pesará demasiado en el crecimiento”, explicó.



De otras parte, preguntada sobre la economía global, se mostró optimista: “hay una recuperación. Este es, creo, un punto que no era obvio hace solo seis meses, cuando todos esperábamos una recesión, aunque solo sea técnica”.

BLOOMBERG - AFP