Empleo, comercio e inversión, el ideario económico de Lasso

Tras más de 15 años de gobiernos afines a la izquierda, Guillermo Lasso, exbanquero y promercado, romperá la tendencia en mayo, cuando asumirá como presidente de Ecuador, cargo al que llegó con el empleo, el comercio y la inversión como algunas de sus banderas económicas.



En una entrevista con Portafolio antes de la pandemia, Lasso ya apuntaba que “mi agenda es empleo, emprendimiento e innovación. Los ecuatorianos aspiran a un cambio, basado en menos Estado y más empresa, menos impuestos y más libertad, menos trámites y más información; promuevo un Ecuador más abierto” afirmó, y agregó que con Colombia “tenemos que derribar barreras y no verlo como un adversario, sino como un gran aliado para nuestra apertura”.

Es así como su campaña se centró en el empleo, área en el que prometió crear hasta 2 millones de puestos de trabajo, subir el salario mínimo hasta US$500, flexibilizar la contratación y facilitar la creación de empresas, entre otros puntos de su programa electoral.



El comercio y la apertura del país también está presente en sus promesas, con la intención de avanzar en los TLC especialmente con Estados Unidos, China y Corea y certificar el ingreso de Ecuador en la Alianza del Pacífico, así como “agilizar y disminuir procedimientos”, y recortar los aranceles, que en promedio son superiores al 7,3%.



Sumado a esto, la inversión también se convirtió en la otra bandera clave. Lasso ha asegurado que buscará desarrollar los mercados financieros para que el ahorro privado se convierta en inversión y promulgar reglas más claras para impulsar el atractivo de capital extranjero.



Relacionado con lo anterior, impulsar la industria petrolera será otra de las tareas, tanto a través de la inversión extranjera, como llevando a cabo una reforma del sector en el país.



No obstante, pese a que Lasso tiene una agenda ambiciosa en lo económico, no lo tendrá fácil por los retos que tiene el país, los cuales están principalmente representados en el alto endeudamiento, que le ha llevado a distintos impagos en los últimos años, al igual que la crisis por la que atraviesa, con una caída del PIB de 7,8% en 2020 y un repunte que los informes optimistas cifran en 3,5%, además de un nivel de pobreza que supera el 32% de la población.



En este sentido, el país tuvo que incumplir recientemente un pago por la deuda, que equivale a más del 65% del PIB, tras un incremento importante en 2020. Además, cabe recordar que Ecuador alcanzó un acuerdo con el FMI para un préstamo de US$6.500 millones, de los cuales ya ha desembolsado US$4.000.



Es por esto que uno de los retos que enfrentará Lasso es atender e impulsar la economía con el fuerte ‘cinturón’ que supone ese pacto, que impuso medidas de austeridad en el país y la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria para incrementar los ingresos nacionales.



Fernando Casado, profesor de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, apunta que “el primer reto de Lasso es sacar al país de la crisis, cuya causa principal es la pandemia. Se ha propuesto suministrar nueve millones de vacunas en sus primeros 100 días, tomando la propuesta de Biden, y veremos si lo puede cumplir. Eso se presenta como una forma de dinamizar la economía”.



A esto, Casado agregó que “la vara se puso muy alta, y habrá que ver si cumple las promesas, porque la situación económica es desastrosa, la pandemia tiene al límite al sistema sanitario, y por eso creo que no va a tener la ‘luna de miel’ de 100 días que tiene todo gobernante”.