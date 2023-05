Reportan variante de sublinaje covid-19 en Ecuador: ¿de qué se trata?

El Ministerio de Salud Pública informó este domingo sobre el primer caso de la nueva variante del sublinaje de SARS-CoV-2 XBB.116 reportado en Ecuador y aseguró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica por la covid-19.

En un comunicado señaló que el laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) reportó el mencionado primer caso en una paciente de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, "quien al momento se encuentra sin sintomatología".



Según un análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de la variante XBB.116 "es bajo", al apuntar que este sublinaje fue detectado por primera vez en enero pasado en India, donde se registra una prevalencia del 80 %.



En otros países de Latinoamérica como Guatemala, Chile y Brasil también se han reportados casos, aseveró el ministerio. De acuerdo a la fuente, los síntomas de esta nueva variante son similares a los de la covid-19: fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, tos, dolor corporal y en niños de un rango etario cercano a los 12 años se han manifestado síntomas relacionados con la conjuntivitis.



Ante la presencia de síntomas, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población el uso de mascarilla, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.



EFE