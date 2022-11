Ecuador y Costa Rica alistan entrada a la Alianza del Pacífico

Ecuador y Costa Rica alistan su entrada a la Alianza del Pacífico como nuevos miembros, en un esfuerzo del bloque por lograr una cohesión económica más profunda y su apuesta para una mayor cooperación e intercambio con el mercado asiático.



La oficialización de los nuevos miembros debía hacerse esta semana, en la cumbre del bloque que se celebraba en México. No obstante, esta cita fue suspendida toda vez que el presidente de Perú, Pedro Castillo, no pudo recibir el permiso del Congreso de la República para volar hasta la capital azteca.



Así, tal como ocurrió con la reunión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se espera que el encuentro se realice en Lima para las primeras semanas de diciembre.

Desde la presidencia anterior y en continuidad con la actual, el Gobierno colombiano apoyó la llegada del vecino Ecuador al bloque y también impulsó aquella del país centroamericano.



El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, así lo aseguró hace unos días. “Hay una cuestión virtuosa para que esa alianza pueda negociar conjuntamente todos los temas con ese inmenso mercado del sudeste asiático y de China. Creo que es un hecho muy importante ver como la unidad latinoamericana se presenta conjuntamente en los foros internacionales para mejorar su capacidad de negociación”, adelantó el líder de la cartera comercial.



Entre enero y agosto de 2022, Colombia ha comercializado US$6.770,5 millones con este bloque de integración; donde solo las exportaciones sumaron US$2.902,3 millones, un aumento del 40,7% versus el mismo período de 2021.



El año pasado, cuando el bloque celebró su décimo aniversario, presumió de ser la octava economía mundial y receptor del 38% de la inversión extranjera directa en la región.



Los nuevos socios



La llegada de los nuevos socios, Ecuador y Costa Rica, va a dinamizar “aún más” la vocación de la Alianza del Pacífico como un medio de integración e internacionalización pragmático, que ha logrado superar las brechas estructurales y políticas de sus miembros.



Así lo señaló a Portafolio, Gabriel Orozco, docente de relaciones internacionales de la Universidad Simón Bolívar.



“Lo cierto es que la Alianza del Pacífico (AP) se ha logrado mantener exitosamente superando cualquier obstáculo en materia de ideologización (...) La AP nació con vocación de promover países que tienen una salida al Pacífico, una estandarización hacia el mercado asiático”, profundizó el docente, para quien la llegada de los nuevos integrantes le dará “mayor dinámica a la organización”.



Para Orozco, este proceso de desideologización del bloque económico es una muestra de que “se puede avanzar en un proceso de integración” con futuro, principalmente enfocado en el tema de educación (becas); ciudadanía (eliminación de visados, entre otros) y financiación (integración de mercados de capitales y oportunidades de inversión).



Silvana Insignares, directora de la maestría en Derecho de Comercio de la Universidad del Norte, recuerda que ambos actores, Ecuador y Costa Rica, ya actuaban antes como miembros observadores del bloque, lo que les permitía tener voz en las reuniones, pero no voto y no contaba con las obligaciones de los Estados miembros.



“Al ingresar Ecuador y Costa Rica le dan un fortalecimiento a la AP porque a partir de este momento se pueden generar unas mayores sinergias dentro de los Estados latinoamericanos (...) que van a permitir fortalecer esa estrategia del bloque de apertura económica mundial”, apuntó la exdirectora del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad del Norte.



Adicionalmente, Insignares, recalcó que le permitirá al bloque “insertarse aún más dentro del sistema de comercio internacional (...) para responder a las presiones macroeconómicas que enfrentamos derivadas de la pandemia”.



Para materializar la llegada del vecino suramericano, México debe pactar un acuerdo de libre comercio con ellos, como protocolo del grupo, algo que de acuerdo con las autoridades de Ecuador “está prácticamente listo”.



El país centroamericano, por su parte, recibió el aval hacia finales de octubre, luego de una reunión con el Consejo de Ministros del bloque económico de integración.



Roberto Casas Lugo

PORTAFOLIO