EE. UU., ante el abismo de una nueva cuarentena

Estados Unidos no tiene buenas noticias en su pelea en contra del coronavirus. Con más de 2,6 millones de casos en total y más de 40.000 nuevos contagios diarios, la pandemia puso en jaque de nuevo al país, un golpe que obligó a volver a una cuarentena estricta a estados como Texas, Florida y Arizona, los cuales ya estaban en etapa de reapertura.



De hecho, se estima que alrededor del 40% de los ciudadanos del país o vuelven al aislamiento o sus estados retrasarán la apertura, una situación que podría ser peor, pues como alertó ayer Anthony Fauci, el experto principal del Gobierno frente a la covid-19, si no se toman las medidas necesarias, Estados Unidos podría llegar a registrar 100.000 casos cada día.



Asimismo, sumado a las nuevas medidas de confinamiento, Nueva York ayer impuso cuarentena a los estadounidenses que lleguen desde 16 estados del país, otro dato que muestra la gravedad de la situación.



Y la economía puede ser una de las más afectadas. El FMI calcula que el PIB se contraerá un 8% este año, pero es un escenario en el que no contempla una rebrote del coronavirus. Por su lado, la Ocde sí calculó el efecto de una segunda ola, lo que llevaría la recesión del país hasta el 8,5%.



Pero el golpe puede ser mayor. Como apunta Edward Stuart, profesor emérito de economía de la Universidad Northeastern Illinois, “Texas, Arizona y Florida, y ahora también California, están sufriendo aumentos en infecciones y hospitalizaciones; los tres primeros tomaron medidas muy flexibles y reabrieron sus negocios demasiado rápido, sin implementar una gradualidad, y estos están entre los más poblados del país, por lo que tiene un gran impacto en el conjunto de EE. UU. Mi cálculo apunta a una reducción de 5% adicional en el PIB, mientras que el desempleo estaría sobre el 15%”.



De igual forma, más allá de la caída del PIB, el impacto se vería en un retraso de la recuperación. Òscar Jordà, economista de la Universidad de California, apunta que “mientras el virus siga sin contenerse, no veo que la recuperación pueda ponerse en marcha. Cuanto más tiempo pasa, más presión se acumula en los mercados de deuda. El número de familias que no pueden pagar alquileres o al igual que sobre las pymes. En algún momento esta olla a presión puede que estalle”.



Pero Estados Unidos no es el único país con un alza en los casos. China impuso una cuarentena total en la región de Hebei, Alemania volvió a confinar una zona del país, y varias naciones europeas enfrentan pequeños rebrotes. En la región, Chile, Perú, Brasil y México siguen incrementando sus casos en gran medida. De hecho, ayer la OPS alertó de la posibilidad de que los muertos en Latinoamérica lleguen a 400.000.



