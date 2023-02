Sanciones con las que buscan debilitar economía de Rusia

Ayer, en el marco de la Cumbre Virtual del Grupo de los Siete (G7), que está conformada por los países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), la nación americana anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, en el primer aniversario de la invasión de este país a Ucrania.



Así mismo anunció que también se impondrán medidas en contra de países terceros e intermediarios europeos acusados de “apoyar la guerra”.



El objetivo de las sanciones es atacar la economía rusa dado el conflicto y además cortar el acceso de Moscú a tecnologías sensibles, como los semiconductores. Así lo confirmó el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, afirmando que es “una de las acciones más significativas”.



El blanco de Washington son, entre otros, empresas e individuos rusos de los sectores del metal, la minería, los equipos militares o los semiconductores. Pero, también apunta contra una treintena de personas y compañías de países europeos, como Suiza, Italia, Alemania, Malta y Bulgaria, acusados de haber ayudado a eludir las sanciones suministrando equipo militar a Rusia. En respuesta, Washington congelará sus activos en Estados Unidos.



Al respecto, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, aclaró que durante el año pasado, la nación americana tomó medidas con una coalición histórica de socios internacionales para degradar el complejo militar-industrial de Rusia y reducir los ingresos que utiliza para financiar su guerra.



“Nuestras sanciones han tenido un impacto tanto a corto como a largo plazo, muy visible en los problemas de Rusia para reponer armas y en su economía aislada. Nuestras acciones de hoy con nuestros aliados del G7 muestran que respaldaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario”, añadió.



Asimismo, el Gobierno estadounidense anunció aumentos arancelarios adicionales hasta el 35% en una variedad de productos de Rusia, mientras que los aranceles sobre la mayoría de los metales y productos metálicos -un sector crucial de la economía rusa- subirán al 70%.



Por otra parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, instó a los países que han mostrado apoyo a Rusia a abstenerse de enviar cualquier ayuda militar.



“En vista del apoyo militar a Rusia por parte de terceros países que se ha señalado, el G7 tiene la intención de pedir que cese dicho apoyo”, declaró Kishida a la prensa.

Adicionalmente, amenazaron a Rusia con “severas consecuencias” si pretende usar armas químicas, biológicas o nucleares, tras la suspensión que hizo el presidente ruso, Vladimir Putin, del acuerdo New START con Estados Unidos.



Es así que el G7 añadió que la retórica nuclear que está mostrando Rusia es “inaceptable” y al mismo tiempo reconoció su preocupación por su control en la planta de Zaporiyia.



Vetos de alto costo



Los estados miembro del G7 advirtieron este viernes a los países que están ayudando a evadir a Rusia las sanciones impuestas, consecuencias de “alto costo”, durante una reunión virtual bajo presidencia japonesa en el aniversario de la invasión rusa.



“Para disuadir esta actividad en todo el mundo, tomamos medidas contra actores de terceros países que apoyan materialmente la guerra de Rusia en Ucrania”, dicen. Además añaden que “nos comprometemos a intensificar nuestro apoyo diplomático, financiero y militar a Ucrania (y) a aumentar los costos para Rusia y quienes apoyen su esfuerzo bélico”. Cabe destacar que la declaración no menciona a ningún país en particular.



Rusia ha utilizado drones iraníes en Ucrania, y Washington ha advertido recientemente que China sopesa ayudar a Moscú, lo cual desmintió la autoridad china.



Además, Japón anunció esta semana más apoyo financiero a Ucrania, por un valor de US$5.500 millones, después de haberle proporcionado una ayuda de US$600 millones.



El país asiático también envió equipamiento defensivo y propuso acoger a refugiados ucranianos. Sin embargo, no ha ofrecido apoyo militar porque la Constitución de posguerra del país limita su toma de decisiones a medidas defensivas.



Armamento occidental

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, en medio de una rueda de prensa afirmó que la victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia será “inevitable” si los países occidentales, que ya empezaron a entregar tanques pesados, mantienen su ayuda.



"Si nuestros socios cumplen con su palabra y respetan los plazos, nos espera una victoria inevitable (...). Quiero realmente que sea este año", dijo.



Por su parte, Polonia anunció que ya había enviado a Ucrania cuatro tanques pesados Leopard 2 y prometió otros 60 tanques polacos PT-91. Suecia indicó que entregará cerca de 10 Leopard y Alemania anunció el envío de otros cuatro, además de los catorce ya previstos para reforzar la resistencia.