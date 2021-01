EE.UU. compra más de 1 millón de dosis de anticuerpos que usó Trump

Estados Unidos comprará 1,25 millones de dosis adicionales del cóctel de anticuerpos monoclonales para tratar pacientes de Covid; uno de los medicamentos de las farmacéuticas Roche (Suiza) y Regeneron (EE.UU.) que fue suministrado al presidente Donald Trump cuando dio positivo.



Según informó Roche en un comunicado, la compra es fruto de un acuerdo con los Departamentos de Salud y de Defensa de Estados Unidos, que aumentará las dosis disponibles en ese país, el más afectado en la pandemia, a 1,5 millones.



Los fármacos de ese cóctel de anticuerpos, denominados casirivimab and imdevimab, son distribuidos por Regeneron en el mercado estadounidense y por Roche en el resto del mundo.



La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) aprobó recientemente el uso de emergencia de estos fármacos (después de que el propio Trump los usara), indicados principalmente para pacientes de alto riesgo (por ejemplo personas mayores) pero que muestren síntomas moderados de Covid-19, por lo que no requieren hospitalización.



Según Roche, EE.UU. suministrará estas dosis sin coste alguno para los pacientes, a través de centros sanitarios que, sin embargo, podrían requerir el pago de determinadas tasas administrativas.



La adquisición, cuyo coste no fue revelado por Roche, se completará a lo largo de los primeros seis meses de este año.



El casirivimab y el imdevimab fueron desarrollados por científicos de Regeneron para bloquear la capacidad de infección del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, y está siendo sometido a ensayos en otros países, como Reino Unido.



Frente a un gran número de candidatas a vacuna contra la Covid-19, ha habido menos resultados en la búsqueda de tratamientos eficaces contra la enfermedad, y algunos de ellos, inicialmente ensayados con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, incluso fueron abandonados por sus escasos resultados.



El más eficaz por ahora es la dexametasona, un corticoesteroide muy asequible en el mercado internacional (que al parecer también se le suministró a Trump), aunque está recomendado sólo para el tratamiento de casos graves de Covid-19.



EFE