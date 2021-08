EE. UU. concedió su autorización completa a la vacuna de Pfizer

Las autoridades de EE.UU. dieron un paso más este lunes para tratar de convencer a los escépticos para vacunarse contra la covid-19 con la autorización total del suero de Pfizer, que ahora se llamará Comirnaty.



La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) concedió su autorización completa a la vacuna de Pfizer, que así se convierte en el primer suero de este tipo en el país que lo consigue, ya que hasta ahora estaba solo aprobada para uso de emergencia.



Tras esta aprobación de la FDA, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo en un discurso en la Casa Blanca que este "es el momento" que los incrédulos "han estado esperando" para vacunarse. Biden argumentó que esta noticia es muy relevante porque llega justo cuando la variante delta, que calificó de "muy peligrosa", se está extendiendo en Estados Unidos.



"Aunque estamos comenzando a ver señales iniciales de que los casos pueden estar disminuyendo en algunos lugares, a nivel nacional los casos siguen aumentando, especialmente entre los no vacunados", agregó Biden.



LA VACUNA, UNA DE LAS MAYORES ARMAS



En otra rueda de prensa, la comisionada en funciones de ese regulador, Janet Woodcock, dijo que con esta aprobación final la población estadounidense "puede estar segura de que esta vacuna cumple con los estándares de oro de la FDA en cuanto a seguridad, eficacia y calidad de fabricación".



"Este es un momento crucial para nuestro país en la lucha contra la pandemia, ya que somos muy conscientes de que esta vacuna es una de nuestras mayores armas contra el virus", aseguró Woodcock.



La vacuna obtuvo la autorización para uso de emergencia en EE.UU. a mediados de diciembre para los mayores de 16 años y fue ampliada en mayo para los mayores de 12.



Pero no fue hasta hoy que se hizo oficial su aprobación total, que solo se aplica a los mayores de 16 años, debido a que Pfizer tiene que aportar más datos sobre el uso de la

vacuna en menores de entre 12 y 15 años para lograr la autorización completa, que podría llevar meses.



DESMENTIR FALSAS AFIRMACIONES



En esa misma conferencia de prensa, el director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA -encargado de supervisar las vacunas-, Peter Marks, explicó que esta nueva fase tiene el objetivo de generar una mayor confianza en la población que todavía no se ha inmunizado.



"Después de seguir nuestros rigurosos procesos para evaluar esta vacuna, esperamos que aquellos que han esperado hasta ahora para vacunarse lo hagan", afirmó Marks.



También indicó que espera que esta luz verde ahuyente "afirmaciones falsas" como que las vacunas contra la covid-19 "causan infertilidad, contienen microchips, causan la enfermedad o que miles de personas han muerto por inocularse".



"Permítanme ser claro, estas afirmaciones simplemente no son ciertas: recibir una

vacuna puede salvarle la vida", remarcó.



LOS ESTADOS INSISTEN CON SUS CAMPAÑAS



Con el anuncio de la FDA, varios gobernadores estatales del país aprovecharon para insistir en sus campañas de inmunización y pedir a la parte de su población que aún no se ha vacunado que se acerque a los puntos de inoculación de sus ciudades.



A través de sus redes sociales, el gobernador de California, Gavin Newsom, subrayó que esta autorización "confirma que la vacuna de Pfizer protege contra enfermedades graves, posibles hospitalizaciones y la muerte".



"Con el aumento de casos de la covid-19 en todo el país debido a la variante delta, animo a todos los californianos a que confíen en la ciencia y se protejan a sí mismos y a su comunidad al vacunarse", apuntó.



Por su parte, el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, manifestó su "ferviente esperanza" de que cualquier residente en el estado que estuviera esperando la aprobación de la vacuna por parte de la FDA "tome medidas para recibir su inyección de inmediato".



LA FDA REVISA LAS OTRAS VACUNAS



Hasta el momento, más de 170 millones de estadounidenses en EE.UU. están totalmente vacunados contra la covid-19, de los que más de 92 millones han recibido el suero de Pfizer. La FDA está ahora revisando la información aportada por Moderna, la otra farmacéutica que ha desarrollado una vacuna con ARN-mensajero, como la de Pfizer, para obtener la aprobación completa, ya que solo tiene la de uso de emergencia.



La decisión podría tomar semanas. Se espera que Johnson&Johnson, que ha desarrollado la tercera vacuna que logró aprobación para uso de emergencia en EE.UU. (en este caso a partir de un adenovirus, como las vacunas tradicionales), presente pronto su solicitud para obtener la autorización total.



La decisión de este lunes de la FDA se da a conocer mientras se han disparado en el último mes los casos y las hospitalizaciones debido a la expansión de la variante delta en EE.UU.



La FDA también revisa ahora la posibilidad de dar una dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna a las personas ya inmunizadas, que el Gobierno quiere comenzar a administrar a partir del 20 de septiembre ante la propagación de la variante delta.



EFE