EE.UU. empieza a decirle adiós al uso de tapabocas

Estados Unidos flexibilizó el jueves su recomendación de uso de tapabocas en espacios interiores para personas vacunadas contra covid-19, al actualizar una recomendación emitida por primera vez hace más de un año dirigida a uno de los símbolos de la pandemia.



(EE.UU. sale a la búsqueda de trabajadores).

"¡Si uno está completamente vacunado ya no necesita usar tapaboca!", dijo el presidente Joe Biden al celebrar la noticia en un breve discurso televisado desde los jardines de la Casa Blanca.



"Creo que este es un gran paso, un gran día", agregó, y pidió a todos los que aún no se han vacunado que lo hagan sin demora. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública del país, había hecho el anuncio poco antes.



(¿Cómo sacar provecho del ‘boom’ de empleo en EE. UU.?).



"Todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin llevar mascarilla o [respetar] distancia física", dijo.



"Si uno está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer debido a la pandemia", agregó en una sesión informativa.



TAPABOCAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO



La nueva guía de los CDC mantiene, sin embargo, la recomendación de que los vacunados sigan usando tapabocas al viajar en transporte público (aviones, autobuses, trenes), así como en aeropuertos y estaciones de ferrocarril.



Actualmente, alrededor del 35% de la población estadounidense, o más de 117 millones de personas, han recibido la o las dosis de vacuna necesarias para estar inmunizado contra el coronavirus (la vacuna de Johnson & Johnson se administra en una sola inyección, mientras que las de Pfizer y Moderna requieren dos).



Hasta esta semana, solo los mayores de 16 años podían ser inmunizados contra el covid-19 en Estados Unidos. Pero ahora los adolescentes de entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de Pfizer/BioNtech después de que las autoridades sanitarias ampliaran su aplicación a ese grupo etario, que equivale a unos 17 millones de personas en el país.



Junto al avance de la vacunación en Estados Unidos, el número de casos ha disminuido drásticamente: la infección diaria promedio durante siete días se ha reducido a unos 36.000 casos. Y la curva de muerte diaria está en su nivel más bajo desde principios de abril de 2020.



“SENTIDO DE NORMALIDAD”



“Todos hemos anhelado este momento, cuando pudiéramos volver a un sentido de normalidad”, dijo Walensky.



La decisión de dejar de lado las mascarillas y no pedir distanciamiento físico a quienes estén inmunizados se tomó a la luz de estudios científicos que demostraron que las vacunas son efectivas incluso contra infecciones asintomáticas y variantes circulantes, explicó.



También destacó el hecho de que las pocas personas que se infectaron con covid-19 a pesar de haber sido vacunadas resultaron ser menos contagiosas. "Si usted presenta síntomas, debe volver a ponerse el tapabocas y hacerse la prueba de inmediato", dijo sin embargo Walensky.



También advirtió que si la situación sanitaria empeoraba, estas nuevas recomendaciones podrían revisarse. Walensky dijo además que las personas inmunodeprimidas deben hablar con su médico antes de dejar la mascarilla. Se ha demostrado que no responden tan bien a las vacunas.



Los viajeros internacionales completamente vacunados que lleguen a Estados Unidos aún deben hacerse la prueba dentro de los tres días posteriores a su vuelo, o mostrar documentación de recuperación de covid-19 en los últimos tres meses.



Las autoridades estadounidenses, que comenzaron a aconsejar el uso de tapabocas para prevenir la propagación del covid-19 a principios de abril de 2020, ya habían empezado a relajar gradualmente sus recomendaciones en las últimas semanas.



Hasta ahora, se aconsejaba que los vacunados no usaran la mascarilla al libre (excepto en multitudes) y en interiores si estaban con otros inmunizados. También podían reunirse sin tapabocas con personas no vacunadas, pero de un solo hogar a la vez y si no presentaban factores de riesgo para covid-19.



AFP