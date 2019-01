EE.UU. ordenó al personal diplomático 'no esencial' salir de Venezuela

Estados Unidos le ordenó este jueves al personal diplomático "no esencial" que abandone Venezuela, tras la decisión del Departamento de Estado de no apegarse a la expulsión de la misión estadounidense ordenada por el presidente Nicolás Maduro.



El Departamento de Estado indicó en una "alerta de seguridad" que ordenó la salida de su personal no esencial y también pidió a los ciudadanos estadounidenses que estén en el territorio venezolano que "consideren seriamente" abandonar el país.

La cancillería estadounidense no ha especificado cuantos efectivos siguen en Venezuela. "Tomamos esta decisión sobre la base de nuestra evaluación actual de la situación de seguridad en Venezuela", indicó un portavoz, precisando que Washington no tenía intención de "cerrar" su embajada en Caracas.



El miércoles Maduro rompió relaciones con Washington y dio un plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para dejar el país, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apoyara la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, y calificara como "ilegítimo" al mandatario socialista.

El secretario de Estado, Mike Pompeo respondió que Maduro no tenía "autoridad legal" para tomar estas decisiones.



El jueves, Pompeo dijo en una entrevista que Maduro es responsable de la seguridad de los diplomáticos estadounidenses. "No hay una mayor prioridad para el Departamento de Estado que la de mantener a todas las personas de nuestras misiones seguras", dijo a la periodista conservadora Laura Ingraham.